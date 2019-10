Pablo Civil vislumbra incógnitas sobre los Leñadores para la segunda fase

Las Tunas.- El mentor de los Leñadores, Pablo Civil, compareció ante los micrófonos de la revista Deporte y algo más de Radio Victoria y explicó la estrategia del equipo verdirrojo para la segunda fase de la 59 Serie Nacional.

Además despejó algunas incógnitas de los oyentes, contestó preguntas de los comentaristas y dialogó sobre diversos temas.

El próximo 27 de octubre Las Tunas debutará en el Latino ante los Industriales con una nueva rotación abridora, la incorporación de los nuevos refuerzos y unos Leñadores con sus hachas afiladas con la mira puesta en llegar nuevamente a la discusión del título de Cuba.

Carlos Benítez y Yordan Manduley, combinación doble play de lujo.

Durante el programa de los refuerzos recibí muchos mensajes, pero el primero fue de Carlos Benítez. Me dijo que estaba muy contento de estar con Las Tunas y que iba a venir a darlo todo, que considera que somos un equipo maduro y muy unido. Esperamos de él el rendimiento y la calidad que todos le conocemos”.

“Manduley está haciendo una gestión personal para conseguir un contrato en Colombia, pero de eso la Dirección Nacional de Béisbol no sabe nada. Consultamos con él antes de pedirlo y decidimos arriesgamos porque creemos

que es el jugador que necesitamos para la posición. Si se va, evaluaremos cómo sustituirlo, no necesariamente con un torpedero”.

José Ángel García, el mejor cerrador de Cuba.

“No quisimos que José Ángel García se nos fuera ya que no abundan mucho cerradores de calidad en Cuba. Ya estuvo hace dos años con nosotros, nos ayudó mucho y considero que es un tunero más. Además, es el líder histórico en juegos salvados y esa es precisamente una de las principales áreas que

queríamos reforzar en el equipo”.

Lanzadores de refuerzo.

“El holguinero Wilson Paredes puede desempeñarse de relevista largo, incluso como cerrador, pero pensamos que con nosotros será abridor y hará su debut en el segundo partido en el Latino. A Rubén Rodríguez lo utilizaremos como relevista y en el caso de Frank Navarro, estamos evaluando que pueda trabajar de relevista o como un posible cuarto abridor. Serían él o José Armando Peña en esta función. La rotación abridora la conformarán Yoelkis Cruz, Wilson Paredes y Yánder Guevara.

Escuche las declaraciones de Pablo Civil:

Yánder Guevara y los refuerzos avileños.

“Llamamos a Yánder y nos interesamos por el estado de su brazo. El avileño dijo que está en perfectas condiciones y listo para ayudar al equipo. Sobre los problemas con los Tigres de Ciego de Ávila nosotros no enemos resentimientos con ningún equipo, solo una gran rivalidad con cada uno de los 15 elencos de la Serie Nacional”.

Alienación para enfrentar a Industriales.

“Todavía no hemos definido el orden al bate, aunque sí los jugadores que serán titulares. Estamos hablando de Yuniesky Larduet, Andrés Quiala, Dánel Castro, Yordanis Alarcón, Carlos Benítez, Denis Peña, Rafael Viñales, Héctor Castillo y Yordan Manduley”.

¿Dánel Castro se mantendrá jugando?

“Dánel va a estar en todos los partidos y como siempre será el tercer bate del equipo. Todos sabemos que en los momentos difíciles aparece y además está muy fuerte. Hoy mismo hizo una gran práctica de bateo”.

Jorge Yhonson y su intervención quirúrgica.

“Jorge Yhonson fue intervenido quirúrgicamente en Ciego de Ávila. La operación de su hombro izquierdo fue un éxito y ahora solo queda esperar a que se recupere por completo. Ya no va a estar con nosotros por el resto de la

temporada, una ausencia sensible, pues fue el mejor bateador de los play off el año pasado”.

¿El título se queda en Las Tunas?

“La primera etapa era la más difícil. Ya con refuerzos podemos ir a clasificar entre los cuatro primeros, luego tomar otros tres jugadores para los play off y tratar de volver por tercer año consecutivo a discutir la corona de Cuba.

