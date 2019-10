Leñadores brillarán en Juego de las Estrellas del béisbol cubano

Las Tunas.- Durante este fin de semana se darán cita en Camagüey los principales peloteros de Cuba en el tradicional Juego de las Estrellas, en el que una vez más estarán presentes los jugadores de mayor rendimiento en la primera fase de la 59 Serie Nacional.

Los representantes tuneros serán Yosvani y Yordanis Alarcón, Yudiel Rodríguez, Carlos Juan Viera, Alberto Pablo Civil y Dennis Peña. Además el entrenador de bateo y coach de primera base, Abeisy Pantoja fue seleccionado para formar parte del colectivo técnico de las Estrellas Orientales.

El trío de lanzadores conformado por Yudiel, Carlos Juan y Alberto Pablo tuvieron una implicación directa en la clasificación de Las Tunas en la presente Serie Nacional y cada uno de ellos aportó a la causa de los Leñadores. El zurdo Rodríguez ha crecido mucho como abridor y así se refleja en sus ocho victorias y su bajo promedio de carreras limpias. Mientras que el regreso de Viera a la pelota cubana ha sido por todo lo alto con siete victorias y el liderato en ponches con 64. Los dos tuneros estarán en noviembre en el Premier 12.

Escuche declaraciones de Alberto Pablo Civil https://www.ivoox.com/entrevista-a-alberto-pablo-civil_md_43251602_wp_1.mp3 Ir a descargar

El relevista Alberto Pablo Civil hará su debut en un juego de Estrellas y con su inclusión en la nómina oriental se premia su excelente temporada.

«Desde el año pasado estoy haciendo un buen trabajo y llegó la hora del premio. Este año me sorprendieron al tenerme en cuenta, se decía que no me iban a llevar porque tuve dos salidas malas, pero ahí estoy.

«Le debo mucho a mi familia, a mis entrenadores y a mi padre. Estoy consciente de que voy a ayudar mucho a los Leñadores y vamos por esa segunda corona».

Otro que participará por primera vez como estrella en Camagüey es Dennis Peña, quien sigue demostrando talento y calidad.

Escuche declaraciones de Dennis Peña https://www.ivoox.com/dennis-pena_md_43255648_wp_1.mp3 Ir a descargar

«Muy contento y alegre por los resultados de esta primera fase. La preparación y la constancia de todos los días me han ayudado a crecer como pelotero».

El regreso de un experimentado como Yordanis Alarcón está marcado por su gran rendimiento. Yordanis fue el líder ofensivo de los campeones nacionales en esta primera etapa y espera seguir aportando a los resultados.

Escuche declaraciones de Yordanis Alarcón https://www.ivoox.com/declaraciones-yordanis-alarcon_md_43251774_wp_1.mp3 Ir a descargar

«Muy contento de volver a estar con el equipo. Mis resultados se deben al entrenamiento y la preparación física. Estaré por cuarta vez en un Juego de las Estrellas y después seguiré dándolo todo por los Leñadores».

Otro de los que se ha convertido en habitual cada año es Yosvani Alarcón, quien por su rendimiento constante en el béisbol cubano es ya un establecido y cada año tiene como premio ser una de las estrellas de las series nacionales cubanas.

El resultado colectivo de Las Tunas será premiado en Camagüey, sede del Juego de las Estrellas, con la participación de peloteros verdirrojos que con su rendimiento brillan en la pelota cubana.

