Campesinos de Las Tunas asumen estrategias ante déficit de fertilizantes

Las Tunas.- Campesinos de la provincia de Las Tunas asumen estrategias que van desde la utilización de biofertilizantes hasta el movimiento agroecológico y el uso de medios biológicos, ante la carencia de fertilizantes para las plantaciones de la campaña de frío del presente año.

El delegado de la agricultura en la provincia Omar Yoel Pérez López, expuso que en estos momentos se cuenta con cero fertilizantes para las siembras del frijol, el tomate, el boniato y los plátanos y que se espera que en noviembre entren algunos.

«Tenemos un nivel de biofertilizantes para la nutrición de los cultivos como alternativas para la nutrición, y entre ellos destaca el codafol, el laibono, el cedefer, el baifolán y el fitomás.

«Hay otras potencialidades que se rigen por el uso de los abonos orgánicos, y para la protección fitosanitaria contamos con medios biológicos como la tabaquina.

«Hay que potenciar el uso de la tracción animal. Trabajar con los bueyes. No puede haber una finca en nuestra provincia que no tenga una yunta, y si alguien no la tiene, hay que buscar la manera de que la compre».

El delegado expuso además que una de las directiva para el plan de la economía para el 2020 es incrementar el porcentaje del uso de este tipo de arado menos dañiño para la tierra.

El llamado estuvo dado a buscar alternativas para producir alimentos en medio de las difíciles situaciones por las que atraviesa el país.

