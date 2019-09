Realizador de Radio Victoria potencia la investigación de la historia local

Las Tunas.- Con la conferencia impartida por el realizador Wilber Antonio Díaz sobre los puntos de contacto de Martí con el territorio y algunas imprecisiones históricas que manejan los medios, se sumó la emisora Radio Victoria a las actividades para conmemorar el aniversario 223 de Las Tunas.

Entre las ideas que compartió, el director y guionista de programas dramatizados enfatizó en los últimos días del Apóstol y las contradicciones sobre las circunstancias y causas de su caída el 19 de mayo de 1895.

Asimismo trató puntos relativos a Ángel de la Guardia, y la entrevista que se realizara al General Máximo Gómez en las demarcaciones de la provincia. Sobre las motivaciones para acometer la investigación, que sobresale por la consulta y el contraste crítico de múltiples fuentes comenta.

«Sin lugar a dudas lo que nos motiva es la abrumadora cantidad de errores que encontramos entre las figuras públicas e históricas más comprometidas con la historia de Las Tunas, como es el caso de Ángel de la Guardia, que cayó aquí el 30 de agosto de 1897.

«Sobre esta figura hay mucha desinformación, no se conocen planos personales de él, hay mucha evidencia de publicaciones del país con errores, y ese es el tipo de materiales al que tiene acceso el joven del siglo XXI, y por lo tanto va modificando su conocimiento sobre la verdadera realidad de estos héroes».

Además se refirió a la necesidad de convocar a los profesores de historia a que participen en debates de este tipo, y provoquen en los estudiantes y la población común la profundización en temas que se actualizan con el descubrimiento de otras fuentes.

«Las jornadas de Las Tunas deben ser sencillamente públicas, no podemos concentrarnos solo en que el 26 es la quema de la ciudad, tiene que haber una fiesta provincial y que el tunero sienta que estamos celebrando el aniversario.

«Debemos significar la fecha del 30 de agosto de 1897, que no solamente es la victoria de la toma de la ciudad, si no que fue la derrota del colonialismo español en Cuba. Así es como tiene que verse, no un hecho tunero, un hecho del país».

Fruto de esta investigación es el documental radiofónico La tacita de oro: Las Tunas y Martí, con la dirección y guión de Wilber Antonio Díaz, que será transmitido por la emisora Radio Victoria el próximo lunes a las ONCE de la mañana.

El realizador, graduado del Instituto Superior de Arte, continúa sus investigaciones desde el campo de la historia local, sobre todo con el objetivo de que estos resultados lleguen a toda la población, ya sea a través de los medios de comunicación, o con la posibilidad que brindaría la publicación de un texto con estos detalles poco tratados en las fuentes convencionales.

/nre/

