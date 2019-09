Miguel Díaz-Canel: los tuneros han pensado y actuado como país

. El Presidente cubano resumió la visita de análisis de las medidas puestas en práctica en la provincia de Las Tunas ante la coyuntural situación que vive el país por el déficit de combustible y destacó cómo los directivos de este territorio han laborado con la estructura de los grupos de trabajo comunitario y llegan a la población.

Las Tunas.- El presidente cubano Miguel Díaz Canel aseguró hoy aquí que los tuneros han pensado y actuado como país y han trabajado distinto, y muestran la voluntad de seguir resistiendo y de ser mejores en una provincia que se va a seguir fortaleciendo.

Al resumir la reunión de análisis de las medidas trazadas por Las Tunas ante la difícil coyuntura que vive el país por el déficit de combustible, dijo que los tuneros han trabajado distinto reconociendo que los tiempos también son distintos, pero con los mismos principios, la disposición, la solidaridad, la combatividad, la voluntad de seguir resistiendo pero desde la creación, y lo que no cambia es el espíritu de los cubanos.

Expresó la convicción de que en la misma medida en que superemos esta etapa, en que aportemos más, todos estaremos siendo mejores ciudadanos, mejores revolucionarios, mejores dirigentes y mejores servidores públicos para nuestra nación.

«Ratificamos la convicción de que no nos vamos a amargar, no vamos a detenernos, no vamos a perder el sueño, nuestro pueblo va a seguir siendo alegre, laborioso, feliz, creativo y hasta bromista, y vamos a seguir patentizando la voluntad entre todos de que no nos vamos a rendir, y nosotros creemos que en la manera en que ustedes han trabajado la provincia de Las Tunas está lista para enfrentar esta situación, y de hecho ya la está enfrentando, está venciendo, se va a crecer y además va a salir fortalecida. Y en Las Tunas, como en el resto del país, se está demostrando que somos de Patria o Muerte».

El Presidente cubano también destacó cómo los directivos de este territorio han laborado con la estructura de los grupos de trabajo comunitario y llegan a la población, la gestión del contingente de la Federación Estudiantil Universitaria, en apoyo a todo lo que se hace, la estrategia de utilizar los ómnibus de mayor porte para transportar pasajeros en los horarios picos, y la creación de reservorios de agua en diferentes lugares, lo que ha permitido bajar un 13 o un 14 por ciento el consumo de energía eléctrica.

Dijo que todo hay que hacerlo desde el ahorro sin detener los programas de producción de alimentos, la construcción de viviendas, el transporte, la informatización de la sociedad, y volver a la normalidad pero manteniendo las medidas que se han puesto en práctica, que son efectivas en todas las esferas del desarrollo, y que en un momento dado habíamos desechado.

El Mandatario cubano insistió en que toda la situación que vive el país es consecuencia del recrudecimiento del cerco económico de Estados Unidos contra Cuba, y en denunciar constantemente estás agresiones.

No obstante, todo esto nos ha dado la posibilidad de resistencia y de la victoria, de pensar distinto y de promover el pensamiento y la acción para compartir experiencias con todo el pueblo, aseguró.

Informó que el país ha superado una primera etapa hasta el 14 de septiembre, la cual vencimos aunque con un déficit importante de gasolina y otra que es hasta finales de septiembre, por lo que debemos continuar con las medidas basadas en el uso más eficiente de los portadores energéticos.

Nuevamente insistió en que debemos asegurar todo con el trabajo político ideológico, que no puede ser espontáneo, sino de los principales dirigentes de gobierno y administrativos, porque todos responden a la política del Partido y hay que trabajar con esa proyección.

El concepto ahora no puede ser de interrupción de trabajadores porque hay mucho que hacer en inversiones y obras que necesitan recursos humanos, y tenemos que seguir trabajando para disminuir las afectaciones a la población, no permitir que suban los precios, que haya acaparamiento y especulación y estrechar las relaciones entre el sector estatal y no estatal.

Díaz- Canel estuvo acompañado por el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y los ministros de Economía Alejandro Gil Fernández y de Transporte, Eduardo Rodríguez Ávila, así como también el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, Manuel Pérez Gallego.

