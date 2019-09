Oficina de Estadística de Las Tunas: información para tomar decisiones

Las Tunas.- La máxima guevariana de que «no se puede dirigir si no se sabe analizar, y no se puede analizar si no hay datos verídicos; y si no hay todo un sistema de recolección de datos confiables, (…) si no hay toda una preparación de un sistema estadístico y de hombres habituados a recoger el dato y transformarlo en números» adquiere en Las Tunas particular relevancia en el trabajo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Esta institución ofrece al Gobierno local y la máxima dirección del país, información puntual, veraz y confiable para trazar políticas de desarrollo.

Vladimir Amat Moro, director de la institución en el territorio, explicó que para lograr tal objetivo la entidad tiene convenios establecidos con cerca de trescientas entidades de la provincia, entre estas, 94 unidades presupuestadas, 63 empresas, dos cooperativas no agropecuarias, y otras entidades de la economía y los servicios.

Al cumplirse hoy 49 años del primer Censo de Población y Viviendas de la Revolución Cubana y celebrarse el día del Trabajador Estadístico, el directivo destacó el importante encargo estatal de esa entidad que recopila datos demográficos, económicos, sociales y medioambientales .

En este sentido, mencionó que compilan información acerca de los portadores energéticos, estados financieros, circulación mercantil minorista, indicadores de empleo y salario, entre otros.

«La ONEI tiene, a su vez, la responsabilidad de brindar información oficial para la confección del Anuario Estadístico de Cuba, libro que contiene las estadísticas oficiales del país y la publicación más importante de la Oficina ».

El director de la institución en Las Tunas también señaló que realizan indagaciones como la Encuesta Nacional de ocupación, de género, la de Situación de los Hogares, a trabajadores por cuenta propia, personas que viven con VIH-SIDA y a miembros de la comunidad transgénero.

Ejemplificó que en la actualidad organizan un estudio dirigido a productores incluidos en el Proyecto de Desarrollo Rural Cooperativo de la Región Oriental de Cuba (Prodecor), que beneficia a los municipios de Jesús Menéndez, Puerto Padre, Las Tunas y Jobabo.

Amat Moro añadió que, además, calculan el índice de precios al consumidor y realizan un estudio de las tarifas para luego emitir un boletín con valoraciones referentes a más de 400 productos del mercado formal y por cuenta propia, además de mercancías como los materiales de la construcción, muy demandados por la población.

Subrayó que esta labor se realiza gracias al empeño de más de un centenar de trabajadores del sistema y a la colaboración de los empleados que en las entidades tienen el encargo de captar los datos que luego informan a la ONEI, responsable de convertir los números en información, utilizada luego por el Gobierno para tomar decisiones.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube