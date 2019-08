Tampoco se pudo en esta oportunidad

Las Tunas.- El equipo tunero de baloncesto masculino que intervino en el Torneo Nacional de Ascenso correspondiente a la zona oriental no pudo obtener su clasificación a la Liga Superior del básquet cubano.

Con cuatro victorias y cuatro derrotas culminaron los tuneros anclando en la tercera posición de esta llave que tuvo a Santiago de Cuba (8-0) y Guantánamo (6-2) como ocupantes de los dos primeros lugares y que fueron, en definitiva, los que se llevaron los dos pasajes en disputa para el siguiente torneo. Para Holguín y Granma fueron los lugares cuarto y quinto respectivamente.

En declaraciones a este espacio el capitán del equipo Alejandro Gómez reconoció que la actuación del conjunto tunero no puede catalogarse de mala a pesar de no haber cumplido con el máximo objetivo pre competencia que no era otro que clasificar a la Liga Superior.

“Desde que salimos de aquí sabíamos que la lucha era contra Guantánamo en los dos enfrentamientos que tendríamos con ellos y, aunque perdimos, el primer partido fue por pocos puntos y ya en el segundo íbamos delante en el marcador por más de 10 unidades al culminar la primera mitad pero en los otros dos cuartos nos dimos el lujo de perder por faltas personales a nuestros jugadores altos y por ahí se nos escapó la victoria”.

El propio Alejandro fue de todos los jugadores de su equipo el de mejor rendimiento en cuanto a porcientos se refiere (puntos anotados, asistencias, balones recuperados). Tomás García fue el máximo anotador tunero con 110 puntos en toda la competencia.

Una vez culminado el torneo se conoció que Tomás García y Aldo Enrique Castell fueron escogidos como refuerzos del equipo de Santiago de Cuba, mientras que Pedro Batista Vázquez lo hará con Guantánamo.

/nre/

