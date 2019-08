Federación de Mujeres Cubanas: con la desafiante voluntad de una Reyna

Las Tunas.- Existen cubanas extraordinarias como Reyna Martha Peña Santiesteban, quien lleva la desafiante voluntad de las mujeres con el protagonismo en la sociedad cubana.

Esta tunera se integró a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) hace 56 años, mientras vivía en Santa Teresa, en Chaparra, perteneciente municipio de Menéndez al norte de la provincia de Las Tunas. Cada paso que regaló a la cotidianidad cambió los entornos de su comunidad e incentivó el ánimo de quienes junto a ella apoyaron las tareas y el funcionamiento en la base.

«Siempre he sentido el orgullo ser parte de la FMC, desde mis adolescencia me inserté junto a otras jóvenes de mi zona quienes me propusieron ser la activista de mi delegación de base, un reto que asumí sin experiencia alguna pero que me llenó de orgullo.

«Desde los inicios nos convertimos en un movimiento y constituimos una brigada de 12 mujeres para realizar siembra, limpia, riego y corte de la caña, esas fueron mis primeras metas en la FMC».

Reyna Martha Peña Santiesteban convierte en esfuerzo colectivo el compromiso de ser útil a la Federación…, anduvo por disímiles parajes convocando al llamado de la organización, un empeño que sigue siendo un reto cada día.

«Impulsamos trabajos voluntarios y ayudas a la construcción de varias escuelas, porque crecí con deseos de saber y logré alfabetizarme a los 20 años, y esa realidad no sería igual para los niños de esta Revolución.

«También me incorporé a otras cooperativas, fui jefa de un grupo de defensa en la provincia de Camagüey, y en todo en lo que he servido he aportado cuanto he podido y en la actualidad, a pesar de los problemas de salud, sigo en pie junto a las mujeres».

¿Qué implica ser fundadora de la FMC y recibir la Distinción 23 de agosto?

«Ante todo es un reto porque nunca hice nada para que me reconocieran, le aconsejo a la juventud que no se arrepienta de hacer y apoyar al país, que aporten a la Federación con el ejemplo desde el estudio o el trabajo pues son el futuro de Cuba.

«Hoy veo a la mujer cubana con mucho activismo, un triunfo social, nosotras impulsamos tareas, nos consagramos e impregnamos nuevas habilidades y energías a cada proyecto del país».

El recuerdo se agolpa en las palabras que como ráfagas deja escapar con los mínimos detalles de su vida, mientras provoca la atención de quienes a su alrededor escuchan su conversación.

La huella activa avala la decisión de reconocer a esta ejemplar tunera, quien promueve con su quehacer el legado de Vilma Espín.

Y es que Reyna Martha le entregó sus sueños a la organización que la ocupa y le provoca sentirse orgullosa al transmitir los conocimientos mientras multiplica sus fuerzas junto a otras cubanas que como ella siempre son imprescindibles al evocar el accionar de la Federación de Mujeres Cubanas.

/nre/

