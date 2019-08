Lactancia materna: entre la necesidad y el amor

“Empoderémonos, Hagamos posible la lactancia materna”

Es un acto despojado de prejuicios sociales, en el cual, lo que en otro contexto podría ser “mal visto”, es aceptado porque reviste tanto amor que sería imposible valorarlo de otra manera. No importa en lugar, la casa, el hospital, la parada de la guagua, un centro recreativo, porque ver a una madre lactar a su bebé, es un acto de infinita ternura que nos recuerda a todos, con hijos o sin ellos, que los niños son la alegría de la vida.

Tanta importancia reviste la lactancia materna, que cada año en el mundo se le dedica especialmente una semana, durante la cual se realizan acciones diversas en pro de que sea este el único alimento que reciban los recién nacidos hasta cumplir seis meses de vida. ¿La razón? ¡No necesitan nada más!

“La lactancia disminuye las probabilidades de futuros males (diabetes cáncer y enfermedades degenerativas)”.

Afortunadamente la leche materna es tan rica en grasas, proteínas y vitaminas que le provee al neonato todo lo que su organismo necesita incorporar mediante la alimentación, al contribuir al desarrollo del cerebro y evitar complicaciones como el infarto agudo de miocardio, al tiempo que fortalece el sistema inmunológico.

Es Las Tunas, como varias provincias cubanas, privilegiada al contar, hace ya seis años, con un Banco de Leche Humana (BLH) dentro de su principal institución de salud, el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna.

Allí se refuerza la labor educativa, con el propósito de que las madres tomen conciencia acerca de cuán importante es este alimento para sus bebés y que al propio tiempo realicen la donación voluntaria que permite la asistencia a los recién nacidos hospitalizados en la sala de neonatología y que por razones diversas no pueden obtenerlo directamente de su madre.

“La lactancia permite un aumento de peso entre 30 y 50 gramos cada día”.

En el banco la recolección y procesamiento de la leche se realizan de acuerdo a los estándares de conservación y calidad, y como parte esencial se comprende la pasteurización del líquido, con el objetivo de eliminar virus que pudieran estar presentes y dañar al niño al consumirla.

Para ello disponen de equipos especializados en microbiología y neveras, que permiten desarrollar el proceso sin inconvenientes, únicamente cuando es de su propia madre, y en circunstancias especiales, el bebé recibe la leche directamente.

Con las futuras madres y las puérperas ingresadas en el hospital se realizan actividades de promoción para que aprendan a manejar a su bebé cuando nazca, y entre ello se les explican las técnicas correctas de la lactancia materna.

Como apoyo indisoluble a la lactancia se presentan los bancos de Leche Humana, ya que constituyen una garantía para aquellos bebés gravemente enfermos o que requieren cirugía al nacer y no pueden alimentarse de su propia madre, entonces la donada por otras es el alimento de elección, al considerarse insustituible por sucedáneos como las leches de vaca o en polvo.

“Mito: Los biberones son mejores porque indican la cantidad de leche que toma el bebé”.

Los 30 especialistas y 15 residentes que laboran ininterrumpidamente en la sala de neonatología del Hospital Guevara, agradecen el trabajo del BLH, el cual provee el sustento necesario para que los recién nacidos allí ingresados se recuperen satisfactoriamente, ya que algunos al ser prematuros vieron la luz antes del tiempo requerido y no poseen el peso necesario.

Cada tres horas entran las madres a esta sala para alimentar a sus hijos, sin embargo cuando es la progenitora quien sufrió complicaciones postparto, ellas también acuden al BLH para que otros hijos crezcan saludables y felices, a veces solo se trata de reciprocar el bien ya recibido.

La enfermera especialista Materno Infantil, Teresa Ortiz Aguilar, señala que en el BLH a las pacientes además de realizarles el ordeño se les explica la forma más efectiva de hacerlo, para que una vez en casa puedan ejecutarlo sin contratiempos y eviten la mastitis, una de las complicaciones más frecuentes en las puérperas, y cuando la tienen temen amamantar.

“La mastitis es una infección dolorosa del tejido mamario. Las posibles causas son la obstrucción del conducto galactóforo o una bacteria que ingresa al seno. Generalmente ocurre dentro de los primeros tres meses de amamantamiento”.

La lactancia debe de involucrar a toda la familia, porque ayuda a crear lazos afectivos, pero es importante además que las madres tomen conciencia de cuánto pueden aportar mediante la donación del nutricio líquido, para lo cual se dispone de recolectores en la áreas de atención primaria de salud, recalca la enfermera que desde 1982 labora en servicios de neonatología y ginecobstetricia.

Por otra parte la Especialista de Primer Grado en Neonatología, MSc. Alicia Fernández Chacón, explica que el BLH lleva más de seis años en el hospital y es de suma importancia porque hay recién nacidos que están críticamente enfermos y no tienen a su mamá para que los lacte, incluso pueden estar con ventilación artificial, esto los ayuda a evitar los peligros de la lactancia artificial, por eso somos dichosos de contar con este banco.

Cada día se pierde más el hábito de la lactancia materna por distintos motivos, pero deben conocer que son muchos los problemas que se evitan con la alimentación natural del bebé, tiene ventajas no solo para el niño porque estimula el desarrollo del cerebro y del corazón, posee muchas propiedades inmunológicas, está disponible a la temperatura adecuada para el en cualquier momento, une a la familia, además a la madre la protege de la osteoporosis, del cáncer de mama, del cáncer de ovarios, ayuda a la involución uterina, es decir a que disminuya el sangramiento y el útero vuelva a su lugar y además sirve como anticonceptivo cuando se da de forma exclusiva, refiere Fernández Chacón.

“Sólo el 50 % de los neonatos inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos”.

Es importante que se despejen los mitos en torno a la lactancia materna, por su importancia decisiva para el ulterior desarrollo del neonato. Muchas madres piensan que no tienen suficiente leche o que esta no es de la calidad requerida y por ello su bebé no se alimenta adecuadamente, por lo cual acuden a productos alternativos, este error tiene que ver mucho con la falta de información y no con el acto de dar el pecho en sí mismo.

Prácticamente todas las mujeres producen la leche necesaria para alimentar a uno o dos hijos de forma natural, un inicio tardío, la inadecuada posición al pecho o un mal agarre pueden provocar que el niño no obtenga la leche suficiente o produzca molestias, problemas todos solubles, si se aprende a amamantar de forma adecuada y si pone el bebé al pecho al momento de nacer.

La lactancia materna es una experiencia única que involucra a toda la familia, pues constituye el inicio del desarrollo y cuidado del niño, más allá de los beneficios biológicos permite crear fuertes lazos sentimentales que perduran para el resto de la vida. ¡Diga sí al amor!

