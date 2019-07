En Borbollón de Colombia brotan la esperanza y el amor entre vecinos

Colombia.- Un claro mensaje le enviaron los vecinos de Borbollón a los herederos del antiguo dueño de las tierras donde ellos hoy viven, “no intenten ningún reclamo porque todo esto es de nosotros y no lo devolveremos a nadie, la ley Helms Burton no nos intimida y con ella no nos entendemos”.

Fue el destacado promotor cultural Seydo Senén Garcés Peña quien a nombre de todos habló durante el desarrollo de la evaluación al trabajo comunitario integrado Por nosotros mismos, que tuvo lugar este domingo en esta comunidad del municipio tunero de Colombia.

Exhibir un barrio más bello, limpio y funcional, logrando para ello un fuerte movimiento de masas, es el mayor de los logros de la circunscripción, destacó el delegado Eliecer Palomino Valdez, quien enumeró las principales acciones realizadas allí en las últimas jornadas.

Se reanimó y puso en funcionamiento una placita, viejo reclamo de todos, se reparó la calle principal, se ubicó una luminaria en la piquera de los coches, se pintó el consultorio, se rehabilitó la secundaria básica, se higienizó el barrio y se fortalecieron las estructuras de las organizaciones políticas y de masas.

En la circunscripción de Borbollón en Colombia sobresale la atención a las personas con escasos recursos económicos, a quienes se les entregaron varios módulos de aseo personal y útiles para el hogar. Así mismo se han aprobado once de los 21 subsidios solicitados para la conservación y construcción de inmuebles, con un monto de casi un millón de pesos.

Persiste entre los anhelos de los vecinos incrementar la cobertura telefónica en el lugar, sin embargo para ello se necesita un inversión para la cual la empresa de telecomunicaciones no dispone de los recursos necesarios actualmente, explicó el representante de Etecsa allí.

Resalta en esta comunidad sureña de Las Tunas, la adaptación de un local en confortables viviendas y la continuidad de construcción de moradas en el polo habitacional que allí se ejecuta.

El presidente de la Asamblea Provincial del Poder popular Jaime Chian Vega aprovechó la oportunidad para reconocer públicamente lo que en Colombia se viene haciendo en materia de la vivienda, principal problemática del municipio.

Destacó el también diputado al parlamento Cubano que es precisamente este, el municipio que mejor implementa la actual política para la construcción de viviendas en la provincia, y que si bien falta mucho por hacer por lo deteriorado del fondo habitacional, se demuestra que con el concurso de todos se pueden resolver viejas problemáticas.

Luego de la evaluación al trabajo comunitario integrado Por nosotros mismos, los vecinos de Borbollón mostraron a los visitantes lo que hacen en materia de manualidades explotando los recursos naturales, además del trabajo relacionado con el autoabastecimiento local con la siembra de productos agropecuarios y la cría de animales en los propios patios, luego tuvo lugar como ya tradicional presentación del talento artístico local y el desarrollo de una feria comercial, agropecuaria y de los servicios.

/nre/

