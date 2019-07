TeleSur, 14 años en defensa de la verdad

Hoy es el cumpleaños 14 del canal multinacional TeleSur, un medio que conozco al detalle porque fui parte de su colectivo profesional durante más de un año, en lo que constituyó mi mejor escuela, mi mejor historia dentro del periodismo.

Recuerdo ahora mismo el onceno aniversario, aquel 24 de julio de 2016, cuando con poco más de un mes de haber llegado al canal fui protagonista de la fiesta, del entusiasmo, de las nuevas metas y los nuevos compromisos siempre en defensa de la verdad, de alzar las voces de los desposeídos y enfrentarnos

TeleSur es un canal que cautiva y una vez dentro de él uno se da cuenta de la maquinaria casi perfecta para informar al mundo de la verdad que esconden, distorsionan, omiten o tergiversan los grandes medios de comunicación al servicio del imperio y sus lacayos.

Como editor de contenido de la Dirección de Multimedia en español, primero, y luego en las mesas de Redacción y Asignaciones, aprendí lo que es trabajar con un modelo de gestión de contenido casi perfecto. Y lo más importante, que los grandes monopolios de la información pueden ser enfrentados y vencidos, porque ahora mismo, qué hubiese sido de nuestra América Latina y un poco más allá sin TeleSur. Ni pensarlo es bueno.

Desde mi regreso de Caracas no hay un día en que no piense de TeleSur, y que no vea aunque sea un momento parte de su programación. Es una marca que llevo con alegría y felicidad para siempre por lo que representa trabajar allí.

Y quiero terminar estas líneas, cual mi sencillo homenaje a mi canal, con el mensaje que hoy le he enviado a Patricia Villegas, la presidenta:

«Desde la corta distancia que nos separa, espiritualmente hablando, me sumo a los festejos de tu canal, que también es mío, con el inmenso orgullo de haber entregado más de un año de mi vida a la noble e importante causa que enarbolamos. Es un honor extraordinario sentirme parte del colectivo que conduces con tanto acierto, con tanta entrega y lo único que deseo es que el medio siga hasta el fin de los tiempos enfrentando con la verdad las mentiras y los ataques de quienes no soportan que exista TeleSur». Un abrazo desde #Cuba

