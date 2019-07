El Tiro con Arco escolar busca imitar faena del juvenil

Las Tunas.- A pesar de no contar con las condiciones idóneas para su preparación el Tiro con Arco va por más en los venideros Juegos Escolares.

Conscientes de su papel y lo que pueden aportar a la delegación los representantes tuneros en esta disciplina deportiva se aprestan a mejorar sus resultados de los últimos años y no les será fácil pues siempre han aportado medallas y seguro estamos que ellos mismos se encargarán de hacer valer sus posibilidades de triunfo.

La provincia de Sancti Spíritus acogerá este evento que desde hoy mismo y hasta el próximo día 20 reunirá a lo que más vale y brilla de la categoría 13-15 años.

Tres hembras y tres varones saldrán al ruedo en representación de Las Tunas y en el caso de las féminas las mayores posibilidades de triunfo recaen en la arquera Yilena Secades Figueredo, quien asume esta competencia como la gran oportunidad de su vida pues será la última en esta categoría.

“He tenido una mejor preparación que el año pasado, trabajé mucho el físico y en la parte técnica hemos tirado un volumen mayor de flechas, igualmente tuvimos la oportunidad de efectuar un tope de preparación en Granma donde superé las metas que llevaba y también pude ver allí algunas de mis rivales para estos juegos”.

En el caso de los varones las principales expectativas están creadas alrededor de la figura de Leonardo Arias Estrada que estará representando a su provincia por segunda vez en unos Juegos Escolares y ante la inquietud de este redactor en relación sus posibles debilidades nos comentaba:

“El profesor siempre trabaja conmigo sobre todo para que mejore la parte técnica de este deporte y también la concentración porque a veces me desconcentro un poco y eso no es bueno, pero ya en el tope con Granma terminé en la tercera posición y eso me da confianza para los venideros juegos”, declaraba el pequeñín arquero.

Por su parte el adiestrador de ambos atletas el Lic. Alexander Rojas Reyes, de buen historial como preparador de diferentes arqueros en nuestra provincia, valoró el quehacer de sus muchachos en toda la etapa de puesta a punto y al igual que ellos espera resultados satisfactorios durante la competencia:

“Se han preparado bien, la dirección de la escuela (EIDE) se ha preocupado bastante por nosotros, participamos en tope amistoso, así que ahora solo resta competir y cumplir con nuestros propósitos que no son otros que ubicarnos entre los cuatro o cinco primeros lugares del país y traer alguna que otra medalla”.

/nre/

