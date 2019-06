¿Se le ha extraviado algún objeto o documento?, aquí le facilitamos su búsqueda o el contacto con la persona que lo encontró.

La Unidad de Trámites informa a todos los jóvenes comprendidos entre 16 y 18 años que aún NO tengan su carné de identidad que serán atendidos en sus oficinas los viernes, entre UNA y CUATRO de la tarde y los sábados desde las OCHO de la mañana hasta las ONCE y media. Los mismos deben presentarse con uno de sus padres, VEINTICINCO pesos en sellos y la tarjeta de menos. De NO comparecer se tomarán las medidas con sus representantes legales.