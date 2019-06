Sanlope traza estrategias para el cumplimiento del plan editorial del 2019

Las Tunas.- Con un plan editorial de 18 libros para el 2019, la Sanlope en Las Tunas avanza paulatinamente para su cumplimiento, pese a los problemas infraestructurales, relacionados sobre todo con la materia prima y la tecnología.

Según Andrés Borrero, Director de la Editorial tunera, ya existen dos publicados y tres en proceso, mientras se potencia el trabajo con autores jóvenes con obras inéditas.

«Dentro de las metas de la casa editorial está publicar los libros de cuatro jóvenes que pasaron el proceso natural de revisión, los editores especializados los evaluaron de muy buenos; son los casos de Saimy K Torres, Alexander Jiménez, Adalberto Echavarría, entre otros. El objetivo es que esté balanceado y lo vamos logrando».

¿Cuál es el género que prima?

«Las Tunas sobre todas las cosas es una ciudad muy poética, la gran mayoría de nuestros autores son poetas, aunque contradictoriamente no se está vendiendo mucha poesía, y el libro se autopaga, si no se vende no se le puede pagar al autor; pero hemos tenido toda la intención y nos hemos abierto un poquito más, no solamente en la provincia, hay autores camagüeyanos, de Sancti Spíritus», explica.

Abrir los planes a autores consagrados de otros territorios, sin descuidar a los noveles; así como realizar actividades para la promoción de la lectura y presentación de títulos, como el espacio El libro del mes, centran la labor de la Sanlope.

Actualmente el público prefiere la narrativa, textos especializados, recetarios de cocina, temáticas de deporte, que son hoy los que más reportan en los ingresos, sin embargo las estrategias también deben apuntar más hacia textos que enriquezcan al lector y fomenten la creación de un fuerte movimiento de artistas tuneros con premios a varios niveles.

/nre/

