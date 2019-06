Por metas superiores Judo juvenil tunero

Las Tunas.- A tan solo tres días del inicio del Judo juvenil en la provincia de Santi Spíritus las escuadras tuneras en ambos sexos aspiran a mejorar sus resultados de la pasada campaña concientes igualmente de que, en este deporte, recae una de las mayores responsabilidades de medallas para apuntalar a nuestra delegación en el medallero final de los Juegos Juveniles.

Una de las puntales en el sexo débil será Eliannis Peña Mendoza, de los 78 kg, que solo tiene un objetivo en su mente: retener la corona del año pasado como parte de su última incursión en las categorías escolares. “Me he esforzado mucho y lo he dado todo en los entrenamientos a ver si puedo subir nuevamente a lo más alto del podio” declaró a este espacio.

“Muchas veces entreno con varones que, lógicamente son más fuertes que yo, e intento perfeccionar mi técnica preferida que se llama Sode Suri donde prevalece la fuerza en brazos y piernas” acotó la tunera que al preguntársele si tenía alguna referencia de sus rivales mostraba una autoestima bien alta: “En los topes de preparación me di cuenta que ellas no son tan fuertes como yo pensaba de ahí mi confianza en ganar los juegos”.

Igualmente el sector varonil también tiene metas ambiciosas y entre ellos resalta Antonio Arcas Antúnez de los 73 kg considerado uno de los mejores judocas del país en esta categoría y división. “He tenido una etapa de preparación muy intensa, con mucho sacrificio aquí en la escuela, en mi casa, mis entrenadores me han ayudado mucho sobre todo en la parte técnica y me piden que sea más intenso en los combates para no dejar lugar a las dudas y poder llevarme el título” declaraba este excelente judoca que hace tan solo unos meses tuvo la oportunidad de entrenar en un concentrado nacional con promesas de este deporte en el país.

Mucho se espera del aporte d los deportes de combate para los venideros Juegos Juveniles y ojalá, una vez concluidos los mismos, pudiéramos valorar al Judo tunero como una especialidad que aportó todo lo que de él se esperaba.

