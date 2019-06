Las hockistas juveniles de Las Tunas debutan con victoria en el Campeonato Nacional

Las Tunas.- Las muchachas de Las Tunas comenzaron con buen pie su camino para rivalidar el título de la categoría juvenil al derrotar 13 goles por cero a La Habana, en la primera fecha del Campeonato Nacional de Hockey sobre césped que se desarrolla en la cancha de la Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leyva.

La miembro del equipo nacional, Adanay Torres, marcó seis dianas y otra destacada atleta juvenil tunera, Anayali Santiesteban, la siguió con cinco para así demostrar la fortaleza en el ataque de las muchachas del Balcón del oriente cubano.

Para Adanay es importante trabajar como equipo para lograr la cornona nuevamente.

«Trabajamos muy bien en equipo y eso permitió que el resultado saliera como esperábamos. Además anotamos muchos goles por si nos hacen falta más adelante en la competencia porque hoy fue un juego holgado, pero quizás en otro choque nos tengamos que esforzar mucho más. Yo en lo particular me he pasado el curso entrenando bien y también me preparé con la selección cubana que participará en los Panamericanos de 2019».

Mientras que la otra goleadora, Anayali Santiesteban, expresó que quiere tener un buen torneo y así ayudar a Las Tunas a alcanzar la medalla de oro.

«Yo me preparé bien para la competencia ya que será mi último evento como juvenil y espero hacerlo bien para despedirme por todo lo alto. El anhelo de todas es poder ganar el oro nuevamente en nuestra casa».

El laureado entrenador Rolando Medina aseguró que se cumplió el principal objetivo en el primer partido.

«Estuvimos en este choque como lo planificamos en el ataque con el aporte de dos miembros del equipo nacional cubano Adanay Torres y Jessica Téllez, quienes todavía están en la categoría juvenil. Este equipo tiene una excelente defensa, muy buena ofensiva y una portera de mucho experiencia y eso nos hace que seamos el conjunto favorito. Aquí solo nos puede afectar las condiciones del terreno por las lluvias, pero desde lo táctico tenemos que ser capaces de revertir esa situación. Las habaneras no son un medidor, pero hay que ganar todos los juegos y para ello iremos partido a partido».

En otros resultados de la jornada inicial Santiago de Cuba venció Camagüey tres goles por uno, Ciego de Ávila derrotó ocho por cero a Granma y Santi Spíritus le ganó tres dianas por una a Villa Clara.

Este sábado se verán las caras Camagüey ante Granma, Ciego de Ávila rivalizará con Santiago de Cuba, La Habana se enfrentará a Santi Spíritus y Las Tunas jugará ante Villa Clara.

/mdn/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube