Héctor Castillo:« Integrar el equipo Cuba es lo más grande que me ha pasado como deportista »

Las Tunas.- El tunero Héctor Castillo se convirtió en el primer softbolista de esta provincia en integrar una selección de Cuba a un evento de máximo nivel y hará su debut cuando participe en el Campeonato Mundial de República Checa, del 13 al 23 de junio próximo.

Castillo fue campeón nacional en la 58 Serie de Béisbol con el equipo de los Leñadores, pero volvió a sus inicios como softbolista y demostró estar preparado para alcanzar títulos en la pelota blanda.

En exclusiva para Tiempo21 dijo que integrar el equipo Cuba es lo más grande que le ha pasado en su carrera deportiva porque no todos pueden hacer el grado e intervenir en un evento como el Mundial y los Panamericanos en Perú.

Héctor se caracteriza por su versatilidad, rapidez y la defensa, elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de integrar la selección nacional como utility.

«Pienso aportarle mucho al equipo como bateador, en la defensa y en la rapidez en el corrido de las bases. Ya el colectivo de dirección habló conmigo y aunque no seré de los regulares debo estar preparado como emergente y así cumplir con los propósitos del equipo y yo estoy confiado en que puedo».

Castillo debutará con la selección mayor de Cuba en el Campeonato Mundial de República Checa y manifestó que al principio de seguro sentirá presión, pero se encuentra preparado para asumir el reto.

«Como atleta siento presión porque Cuba participará en un Mundial después de 31 años y para mi es la primera vez que estaré en un competencia internacional, pero con el apoyo de los compañeros y de la dirección trataré de hacerlo bien».

Además Castillo dejó claro que piensa seguir jugando con los Leñadores

«Los Leñadores pueden contar conmigo, pero eso depende mucho de la dirección del equipo ya que no he podido contar en los entrenamientos. Yo estoy dispuesto a integrar el equipo y a apoyar a mis compañeros. Es por eso q le doy gracias al colectivo de Las Tunas por darme la oportunidad de estar aquí y por ayudarme a convertirme en el primer tunero que participará en un Mundial. Pablo siempre me ha dicho que soy muy útil para el equipo y soy clave a la hora de los cambios. Así que espero encontrarnos nuevamente en el estadio».

Héctor Castillo además expresó que en cada evento en el que participe podrá en alto el nombre de Las Tunas.

«Y a los tuneros que esperen lo mejor de Castillo en el Mundial porque voy a representar a mi país y pondré bien alto a la provincia de Las Tunas».

La selección cubana de softbol varonil quedó ubicada en la llave A, la más compleja al compartir grupo con Nueva Zelanda, número uno del mundo, así como Japón, que es tercero, Argentina, posicionado en el quinto escalón, República Checa, séptimo, México, noveno, Botswana, que está en el lugar 13 y Filipinas en el 17.

Por su parte, el grupo B goza de un mejor confort, con equipos de gran nivel como Canadá, Australia, Estados Unidos y Venezuela. Junto a ellos pugnarán también Dinamarca, Sudáfrica, Holanda y Singapur.

En la lid clasificarán cuatro selecciones de cada llave para la siguiente fase.

