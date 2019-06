De combatientes, familia y Revolución

Para la doctora y primer teniente Anailet González Zaragoza, los cuatros años de servicio en el Ministerio de Interior han reportado muchos sacrificios, responsabilidad y también la dicha de saberse útil, digna heredera del abuelo materno que en las montañas de la Sierra Maestra defendió el sueño de la Revolución; así lo manifestó a Tiempo 21 esta joven al frente de los servicios médicos en la Delegación del Ministerio del Interior (Minint) en Las Tunas.

‟ Para mi representa un gran compromiso gracias al cual he madurado, me he crecido y superado como profesional y ser humano. La medicina y ser oficial del Minint son mis dos grandes pasiones”.

Tras recibir el ascenso Anailet compartió con otros compañeros para quienes el uniforme representa la firmeza y el decoro de los cubanos. Rostros de alegría y orgullo, colmaron a quienes merecen el respeto de la ciudadanía por su abnegada labor, con tal emoción otros miembros del Minint recibieron el ascenso al grado inmediato superior hasta capitán y fueron condecorados por 10, 15 y 20 años de servicio en el organismo.

Durante la celebración del acto provincial por el aniversario 58 de la fundación del Minint, madres y padres laboriosos, compañeros en la vida, hermanos y otros familiares, impusieron a una treintena de combatientes, el grado de Mayor, premio al mérito y la consagración. En la ceremonia, otros oficiales fueron ascendidos al grado de Teniente Coronel.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de organizaciones políticas y sociales, estuvieron presentes en el acto y reconocieron al Ministerio de Interior por la salvaguarda del orden y la tranquilidad ciudadanas.

En el acto se dio lectura a una carta de felicitación a los miembros del Minint, enviada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz quien reconoció la trayectoria de los combatientes desde la fundación de ese órgano.

Por su parte, Manuel Pérez Gallego, miembro del Buró Provincial del Partido destacó el honroso rol de los oficiales y combatientes del Ministerio de Interior en la defensa de la soberanía nacional.

La jornada constituyó momento sin par para demostrar que en Las Tunas y en Cuba, las fuerzas del orden son parte indisoluble del pueblo, mujeres y hombres que con el uniforme y sin este defienden al país y también a la familia cubana, así lo confirmaron los testimonios de la Mayor Yaima Salas, del Primer Teniente José Enrique Collazo y del pequeño José Enrique que vestido como su papá augura larga vida al Minint.

/mdn/

