Sajai Herrera, Campeón Nacional de Fútbol

Las Tunas.- El futbolista tunero Sajai Herrera Wong, oriundo del municipio de Manatí, se tituló con Santiago de Cuba campeón nacional en la 104 Liga Nacional de Fútbol.

Sajai jugó como refuerzo con los Diablos Rojos y se convirtió en el primer tunero que gana un título en la historia de estos certámenes domésticos en el sector masculino, siempre en la categoría absoluta. El destacado jugador manatiense se convirtió en el dueño de las jugadas a balón parado teniendo protagonismo en el juego decisivo pues el gol partió de una jugada de ese tipo.

En entrevista para la revista deportiva Deporte y algo más e igualmente para Tiempo 21 el destacado jugador reconoció, entre otras cosas, sentirse muy feliz no solo por el título alcanzado sino por poder aportar con su juego a los recientes campeones.

P.. ¿En qué momento Leonardo Herrera, D.T de Santiago de Cuba, le comunica que tienen intención de solicitarlo como refuerzo para la segunda vuelta del campeonato?

R… Desde que jugamos en la primera vuelta en Santiago ya me habían dicho que podían pedirme y aquí en Amancio cuando ellos vinieron me lo confirmaron, también el segundo entrenador de ellos ya me conocía de cuando me dirigió en la selección sub 17 y sabía que podía ayudarlos sobre todo en los cobros a balón parado.

P.. ¿Cómo lograron motivarlos para el encuentro de VUELTA pues venían de perder la IDA y encima tenían varias ausencias importantes?

R… Cuando conocimos las sanciones de los compañeros que no iban a poder jugar los entrenadores hablaron mucho con nosotros acerca de la importancia de ese juego, también el psicólogo del equipo se reunió con nosotros y entre otras cosas nos transmitió la confianza que había en los que estaríamos en la cancha de juego pero igual Santiago es el único equipo del país que puede sacar dos equipos y no se nota mucho la diferencia en la calidad del juego.

P.. Consideras que el medio campista de contención Jorge Kindelán jugó un papel importante sobre todo en la labor defensiva.

R… Si como no, su aporte fue fundamental sobre todo a la hora de defender porque cualquier gol que nos anotara La Habana era como si fuera doble y nos ponía en aprietos.

P.. La televisión puso la repetición del gol que le anularon a usted pero no desde desde el ángulo más adecuado. ¿Fue offside o no?

R… No he tenido la oportunidad de verlo después de concluido el encuentro pero yo considero que debió subir al marcador porque salgo después del tiro que hubo a puerta, muchos me han dicho que salí correctamente.

P.. Su aporte en las jugadas a balón parado fue fundamental en cada encuentro que jugó e inclusive el gol del partido de VUELTA casi llegó por esa vía.

R… Si era mi responsabilidad en el equipo, trataba de hacerlo lo mejor posible y ese gol que anotó Yasmani López en este segundo encuentro ya lo habíamos practicado mucho en los entrenamientos porque Yasmani tiene buen pique al espacio libre y podíamos hacer daño con esa jugada.

P.. Al finalizar el partido de IDA hubo diferencias entre jugadores de ambos equipos y de ahí las sanciones conocidas a algunos de ellos. ¿Hubo que lamentar algo luego del final del segundo juego?

R… No para nada, e inclusive la afición que se dio cita en el Rekortan se portó muy bien con ellos y también asistimos todos juntos a una cena de despedida donde estaban presentes los compañeros de la dirección del Gobierno y el Partido en Santiago y los de la Comisión Nacional.

Escuche la entrevista a Sajai Herrera

Ir a descargar

P.. ¿Qué vio Sajai Herrera en el equipo de Santiago de Cuba que pueda aportar en próxima temporadas con su similar de Las Tunas?

R… Santiago es un equipo muy aguerrido, que sale siempre a ganar, tiene una directiva que es muy exigente.

P.. ¿Cómo te recibió la afición de Manatí y qué dice tu familia acerca de tu actuación con los santiagueros?

R… Bien, muy bien, sobre todo los amigos porque muchos no sabían a qué hora yo llegaba pero toda la afición manatiense está muy contenta y mi familia también, orgullosos de mí.

P.. ¿Se siente usted ahora mismo el hombre más feliz del mundo?

R… Sí como no, es un orgullo para mi haber contribuido a este éxito que aunque no es de mi provincia si representa mucho en lo particular.

P.. Para esta temporada que acaba de concluir el estelar jugador Sandro Cutiño no jugó para Las Tunas, ¿piensa Sajai Herrera en cambiar de aires en un futuro?

R… No, para nada, yo me quedo con mi provincia.

Sajai Herrera Wong es fruto del trabajo de las categorías inferiores aquí en Las Tunas y que vio coronado su esfuerzo de muchos años con la obtención del título en las filas del Santiagode Cuba.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube