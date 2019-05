Presidente cubano Díaz-Canel reitera garantías a inversión foránea ante ley de Estados Unidos

La Habana.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy que su país está decidido a aplicar las garantías legales para proteger las inversiones extranjeras en la isla.

En su cuenta de Twitter el mandatario suscribió que ello forma parte de la respuesta ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, con la que el Gobierno de Estados Unidos pretende asfixiar económicamente a la nación caribeña.

El Capítulo III de dicha legislación permite que cortes federales estadounidenses acojan reclamos sobre propiedades de ciudadanos de aquel país que fueron nacionalizadas por la Revolución cubana con apego a la Constitución nacional y las leyes internacionales.



Díaz-Canel subraya en su tuit que la Helms-Burton es un “engendro legislativo, por su carácter extraterritorial”, por lo cual no tiene jurisdicción en Cuba.

También en Twitter la Cancillería cubana calificó a la Helms-Burton como una «ley garrote», bajo cuyos términos La Habana y Washington no podrán dialogar.

In face of #US sanctions against Cuba, we have nearly unanimous support of the nations that every year demand the end of the blockade at the #UN General Assembly and with their vote make evident the isolation of such cruel policy. #NoALaLeyHelmsBurton #NoMásBloqueo #SomosCuba pic.twitter.com/qZthYZklgO

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 14 de mayo de 2019