Grupo de solidaridad de Martinica pondera sistema educacional cubano

Las Tunas.- «No vale la pena inundar a los niños de juguetes sofisticados para llevarlos por el buen camino, para que sean dignosۚ», esta es una de las primeras ideas que Hierso Simone, va a contar a sus coterráneos de Martinica cuando llegue. Es la reflexión a la que arribó tras su visita al círculo infantil Amiguitos del Minint, de esta ciudad.

Ella viene acompañada de cuatro compañeros que visitan Las Tunas para conocer de cerca las características del sistema educativo cubano y esta mañana fue para todos un gran hallazgo. Lavril Dumont, martiniqués al frente del grupo, comenta su impresión al visitar una institución diseñada por la Revolución Cubana para educar a los infantes.

«He visitado Cuba con alumnos de Martinica y realmente me sedujo el sistema educacional y quisiera que en mi país fuera igual. Después de recorrer el círculo infantil Amiguitos del Minint, todos mis amigos quedaron fascinados porque el Gobierno cubano desarrolla una acción educativa impresionante con los niños. En mi país no sucede igual, no existe ese interés marcado de las instituciones hacia los infantes».

En la visita a la institución infantil los martiniqueses se interesaron por la cantidad de estos centros en la provincia de Las Tunas, el rango de edad de los infantes que allí asisten y el plan de enseñanza que reciben.

Este centro educacional fue visitado en 1988 por Fidel Castro, los recuerdos de su paso apresurado por la instalación son conservados como un gran tesoro en la entrada, para que todo el que llegue conozca la historia que emana de allí. Los martiniqueses muy solidarizados con la causa cubana se detuvieron ante el libro que muestra la rúbrica del eterno Comandante cubano.

El itinerario de este grupo de solidaridad de Martinica incluye además la visita al central azucarero Antonio Guiteras, en el municipio de Puerto Padre y al Instituto Pre Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza, Jorge de esta ciudad.

/mdn/

