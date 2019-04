Publican en España novela de escritor de Las Tunas

Laa Tunas.- La novela Fiesta con Havana Club, del escritor tunero Andrés Casanova, vio la luz bajo la editorial española Samarcanda, y ya en sus manos aspira que llegue a los lectores del territorio.

Sobre el bregar del título hasta su destino actual, comenta el también guionista de radio, satisfecho del resultado.

«Conozco a la editorial Samarcanda hace algunos años a través de un amigo, un escritor español. Cuando comenzó ya a interesarse por la literatura cubana abrió una colección llamada Guantanamera; ya estuvieron en una Feria del libro en La Habana y tienen a varios creadores de acá publicados.

«Yo tenía en Internet por la editorial española Amarante la novela Fiesta con Havana Club, que no había podido sacarla en Cuba. Envié una promoción del texto cuando ya estaba vencido el derecho que tenía Amarante y de Samarcanda se interesaron por evaluar el original para incluirla en su colección Guantanamera, y es de esa manera que llega a sus manos.

«Firmamos contrato legal y ya en el 2018 sale a la luz. Pretendían presentarla en la Feria del libro de La Habana de este año pero por diversas razones no se pudo.

«Los ejemplares me llegaron un poco después de la Feria de Las Tunas, pero de todas formas me tiene muy contento que ya pueda mostrar los textos impresos y dejar alguno tal vez en la biblioteca para que lo lean los tuneros».

Cuéntanos sobre la trama de Fiesta con Havana Club

«Es una novela de espionaje en la cual la acción, yo podría decir que nos conduce por el laberinto físico-mental de una hermosa y joven cubana, con apariencia de ser prostituta, aunque no lo es, que tiene por encargo ganarse la confianza del asesor principal de un Ministro, que es pura ficción.

«La acción transcurre en un espacio fabular que yo le llamo La Habana, es un tanto surrealista y futurista. La trama contiene intriga, acción, policías cubanos, ficción y realidad».

Andrés Casanova confesó además que no escribió Fiesta con Havana Club solo con el fin de entretener, sino para hacerlo valorar algunas realidades fuera de lo común, y que en la trama habitan también personajes del llamado plano astral, lo que le exigió un gran tiempo de investigación.

«Empleo de manera exacerbada, según los críticos españoles, la regla narrativa de la verosimilitud. Hay bandos en pugna, como en toda obra que conduzca por el camino dramático. Me ha ayudado mucho ser escritor radial, he tenido que estudiar mucha dramaturgia.

«Es un inusitado policiaco en el que no solo actúan personas de carne y hueso, sino también seres de otra dimensión, no extraterrestres, no es una novela de ciencia ficción, sino del llamado plano astral.

«Investigué todo lo relacionado con este mundo en la teosofía, y yo diría que rompe con un esquema en el sentido de que nunca los cristianos son personajes centrales en una novela, y aquí tienen una parte de gran protagonismo».

Guiomista habitual de los dramatizados en la emisora Radio Victoria y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Casanova es un creador que sabe beber de las fuentes más insospechadas para crear historias con un ritmo que atrapa desde las primeras referencias.

