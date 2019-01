Leñadores a la Serie del Caribe: Un equipo reforzado no es lo mismo que un equipo conformado

Contenido generado por usuarios

Por estos días en que se apagaron las luces de los estadios de béisbol en Las Tunas y Villa Clara, toma fuerza en la fanaticada nacional la conformación del equipo a la Serie del Caribe y digo conformación con toda intención porque en la opinión de este humilde fanático refuerzo no ha sido y mi afirmación es basada en varios puntos de vistas entre los que tienen gran pero el de nuestra lengua materna que les dejo algunos ejemplos a continuación:

Conformar verbo transitivo

Formar o constituir [ciertos elementos] un todo. “el entrenador ha conformado el nuevo equipo; las empresas de estas dos ciudades conforman más del 99% del tejido empresarial”

Conformar – significado de conformar diccionario

Definición de conformar en el Diccionario de español en línea. Significado de … 1. configurar algo Hay que conformar el equipo de fútbol para el sábado.

Conformar Se utiliza igualmente este verbo para referirse a la formación de empresas, cooperativas, instituciones, organizaciones, etc.

En este caso, conformar una empresa es crearla desde la idea que se tiene mentalmente hasta plasmarla en la realidad.

Por último, es no tener otra posibilidad que aceptar lo que se tiene o se hace.

Refuerzo

La misma palabra refuerzo orienta sobre su significado. Re es un prefijo que se utiliza como partícula para intensificar una acción.

Así, re acompañando a fuerzo (que viene de fuerza) significa que la fuerza inicial se incrementa, convirtiéndose una cosa en algo con mejores prestaciones, un concepto de alguna manera ampliado (reajuste, rebuscar, reclasificar o recomenzar). Este sentido general

forma parte de las diversas acepciones de la palabra refuerzo.

Refuerzo

nombre masculino

Pieza o parte de una cosa que sirve para hacerla más fuerte o resistente.

“el asa de la maleta lleva un refuerzo de cuero; las tapas de los libros fueron, al principio, un simple refuerzo de piel, que a veces se repujaba con hierros fríos o calientes”

Hay muchas más definiciones de ambas palabras, pero el objetivo de estas en esta nota obligatoria no es mejorar el léxico de nadie, sino de analizar la conformación del equipo “Leñadores de Las Tunas” que nos representará en la serie del Caribe, pero antes vamos a explicar también lo que algunos dicen que es refuerzo en otros equipos y realmente son sustitutos.

A la Serie del Caribe asisten por ser miembros de la misma los equipos campeones de las ligas siguientes:

Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Puerto Rico): Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (anteriormente Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico) es la liga de béisbol profesional de mayor nivel en Puerto Rico desde 1938, compuesta por seis equipos locales que disputan anualmente un campeonato eliminatorio, una semifinal donde participan los cuatro mejores equipos y una Serie Final entre los dos mejores equipos de la temporada.

Al final de la temporada, el equipo que resulta campeón representa a Puerto Rico en la Serie del Caribe, compitiendo junto con los equipos campeones de Venezuela, República Dominicana y México. Puerto Rico ha conseguido llevarse el trofeo de la Serie del Caribe en catorce ocasiones.

Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP (Venezuela): La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (o LVBP por sus siglas), es la liga de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde comienzos de octubre hasta finales de enero del año siguiente. Al final de la temporada, el equipo que resulte campeón representa a Venezuela en la Serie del Caribe, compitiendo junto con los campeones de las liga s invernales de Cuba, México, Puerto Rico, y República Dominicana.

Liga Mexicana del Pacífico (México): La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) es una liga de béisbol profesional. Es el campeonato de más alto nivel durante el invierno en México, en la que participan jugadores de México, de liga AAA de los Estados Unidos y unos pocos jugadores mexicanos en activo de las Grandes Ligas.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM): es una liga invernal de béisbol profesional en la República Dominicana. La liga consiste en seis equipos de béisbol que representan diferentes ciudades del país. Los equipos incluyen jugadores de las Grandes Ligas, Ligas Menores, Japón, México. La liga a veces es llamada Liga Dominicana de Béisbol Invernal, Liga Dominicana de Béisbol Profesional o simplemente Liga Dominicana.

La Serie Nacional de Béisbol (Cuba): es el torneo amateur de primera división de esta disciplina en Cuba. Se creó a partir de la disolución de la Liga Cubana de Béisbol, de carácter profesional, al triunfo de la Revolución Cubana. La Serie forma parte del Sistema cubano de béisbol.

En las primeras 4 ligas asisten jugadores que tienen contratos principales en su agenda con otros equipos y estos por algún motivo de peso les prohíben jugar o estar fuera de sus predios en el mes de febrero, esta es la causa fundamental por la que algunas de las estrellas de los equipos campeones no pueden asistir a las Series del Caribe. También hay casos en menor medida en que los mismos jugadores por razones personales no asisten y es ese el momento en que el director del equipo y no el presidente de la liga escoge un sustituto por el pelotero que no asistirá y casi siempre el motivo por el que no asiste es inherente al pelotero, nunca o casi nunca a la dirección del equipo, todos los peloteros que resulten campeones en esas ligas si no declinan ellos a asistir al evento, nadie los sustituye por otros.

En contraposición a lo explicado en el párrafo anterior en nuestro béisbol los refuerzos son los que tienen compromisos en otros equipos y los que salen son los que no tienen otros compromisos.

Lo explicado hasta ahora es solamente para entender que los únicos que reforzamos somos nosotros, el resto de los asistentes a la Serie del Caribe sustituye al pelotero ausente.

Ahora si estamos en condiciones de hacer un análisis del equipo conformado posición por posición y para ello reproducimos el equipo con el objetivo de no omitir algún análisis importante:

Receptores:

Yosvany Alarcón Tardío

Oscar Valdés Nogueira.

Jugadores de Cuadro:

Yordanis Samón Matamoros

Carlos Benítez Pérez

Jorge Enrique Alomá Herrera

Alexander Ayala García

Yurisbel Gracial García

Yordan Manduley Escalona

Danel Castro Muñagorri

Jardineros:

Jorge Antonio Johnson Dixon

Frederich Cepeda Cruz

Alfredo Despaigne Rodríguez

Yurién Vizcaíno Rodríguez

Yunieski Larduet Domínguez

Andrés Quiala Herrera

Lanzadores:

Lázaro Blanco Matos

Yoalkis Cruz Rondón

Yoannis Yera Montalvo

Raidel Martínez Pérez

Yudiel Rodríguez León

Liván Moinelo Pita

Dariel Góngora de la Torre

Yariel Rodríguez Yordi

Vladimir García Escalante

Yosbel Alarcón Tardío

Alberto Pablo Civil Hidalgo

Freddy Asiel Álvarez Sáez y

Yadián Martínez Pérez

Colectivo técnico:

Director:

Pablo Civil Espinosa

Auxiliares:

Jorge Hierrezuelo Tamayo

Abeisy Pantoja Díaz

Entrenadores de Pitcheo:

Juan De Dios Peña Malibrán

Rodolfo Correa Lobaina

Preparador físico:

Leonardo Goire Prada

Médico:

Blas Manuel Hernández Almaguer

Psicólogo:

Ruperto Morales Blanco

Comenzaremos por áreas:

Receptoría:

Se escoge a Oscar Valdés como receptor “Refuerzo”, si todos sabemos que la Comisión Nacional de Béisbol impuso a cada uno de los 6 equipos clasificados un jugador de los contratados en Japón y a Los Leñadores les tocó el receptor matancero Ariel Martínez y no se escogió debido a que a Las Tunas no le hacía falta receptores y él estaba en completa disposición de jugar con ese equipo, si hace falta alguno, pues el que trataron de imponer en detrimento de lo que necesitaba el equipo en esa oportunidad, aunque mi modesta opinión es que no necesita receptores, con Alarcón (va a jugar todo el tiempo) basta y de ser necesario uno del banco Viñales lo hace bien y si no revisen el porciento en la temporada de cogidos robando en todo el tiempo que sustituyó a Alarcón por la lesión del titular.

Jugadores de Cuadro:

Yordanis Samón Matamoros (extraordinario bateador), es que alguien puede dudar de como lució Yasiel Santoya en la lucha por el campeonato, además de su superioridad defensiva ante Samón. Les recuerdo que el jugador más valioso (Jorge Antonio Johnson Dixon) jugó los 10 juegos de la postemporada impulsando 10 carreras, en cambio Santoya solamente jugó 8 e impulsó 8 lo que les da un porciento de impulsadas por partidos jugados idénticos a ambos con la desventaja para el yumurino de que su turno al bate es después de haber pasado por las muñecas de Danel, Alarcón, Ayala y Alomá los corredores en circulación, creo que estos datos hablan por si solos y no dejan posibilidad de escoger refuerzos en el lugar del primera base que ayudó muchísimo a lograr el campeonato cubano Carlos Benítez Pérez, todos los que vimos los play off Las Tunas – Villa Clara vimos a un Benítez con el madero en la mano como el que estamos acostumbrados a ver, en cambio con las mismas lesiones que estamos acostumbrados a ver, al extremo que en ocasiones llegaba a primera base con el aliento de gran pelotero y no con el físico en forma. Si a lo anteriormente dicho sumamos que va a reforzar al equipo en la posición del líder de bateo del campeonato y que dejó números impresionantes en toda la temporada más difícil se hace la inclusión de ese jugador de segunda base para estar en el banco.

Yurisbel Gracial García (excelente pelotero), es uno de los peloteros contratados en Japón que no estaba listo para incorporarse al equipo que le correspondió reforzar en su momento y esa condición la mantuvo hasta el día de finalizar la actuación el equipo de Santi Spíritus.

Yordan Manduley Escalona (muy buen torpedero), va a ocupar una capacidad de alguien que debe o merece estar y va a hacer lo mismo que yo, estar en el banco porque supongo que Ayala sea el que juegue el evento.

Jardineros:

Frederich Cepeda Cruz (Gran pelotero, en estos tiempos de mis favoritos), pelotero que está cansado y eso lo demostró en el play off de Santí Spíritus vs Villa

Clara, además de que su posibilidad de juego sería como designado y no se me ocurre que además de…., también sienten a Danel Castro para poner a otro designado.

Alfredo Despaigne Rodríguez (el caballo de los caballos y bateador demoledor), por lesiones, necesidad de descanso, tiempo en que tiene que jugar desde febrero hasta noviembre en Japón que el mismo explicó todas estas cosas, no se incorporó hasta el mismo pasado 18 de enero al equipo

Villa Clara (que bastante falta le hacía) y ¿cómo va a resolver todo eso el toletero granmense y a la ves rendir en la Serie del Caribe?, además de que también le adiciono que no se me ocurre que además de…., también sienten a Danel Castro para poner a otro designado.

Yurién Vizcaíno Rodríguez, demostró este año que tiene fuerza y oportunidad, pero ¿dónde va a jugar?, solamente puede ser designado, ya lo demostró en su provincia que tiene jardineros menos defensivos que Las Tunas y allí fue casi todo el tiempo designado, no se me ocurre que además de…., también sienten a Danel Castro para poner a otro designado.

Lanzadores:

Esta es el área en la que debíamos ser bien reforzados y creo que se debió ahorrar bastante en las otras áreas e incrementar en esta por lo que aunque tengo mis diferencias con el listado, no critico porque pudieron ser más de 13, además soy del pensamiento que debemos actuar como el resto de los equipos que participan en la Serie del Caribe.

Preparador Físico:

Leonardo Goire Prada, fue muy buen pelotero, pero los resultados como preparador físico no los he visto, escuchado, etc. Ahora los resultados de Edecio Pérez Guerra si están a la vista de todos en un equipo que desde el 10 de agosto de 2018 se ha mantenido en una forma al máximo nivel del país hasta el día de hoy, así que no veo las razones por las que Goire aparece en ese equipo reforzando la preparación física.

Luego del análisis realizado no seríamos justos si no pusiéramos un equipo a consideración de amigo lector que puede ser del gusto de algunos o no, pero si con argumentos rebatibles y aceptables y aquí les va:

Receptores:

Yosvany Alarcón Tardío

Rafael Ramón Viñales Álvarez: Si es obligado un refuerzo (no creo que sea obligado) Ariel Martínez, jugador contratado en Japón y que por derecho propio es Leñador, además era casi una obligación cogerlo según orientó la CNB, no sé porque ahora no.

Jugadores de Cuadro:

Yasiel Santoya

Jorge Enrique Alomá Herrera

Alexander Ayala García

Denis Peña Rivero

Danel Castro Muñagorri

Rafael Orlando Acebey (tendría posibilidades en la tercera base y en el campo corto de ser necesario)

Cesar Prieto (es un jugador segunda base natural que además juega muy bien el short stop y su rapidez y estilo de juego pudiera encajar muy bien en caso de ser necesario en el equipo)

Jardineros:

Jorge Antonio Johnson Dixon

Yunieski Larduet Domínguez

Andrés Quiala Herrera

Leonis Ramón Figueredo García

Oscar Luís Colás (es versátil, incluyendo el picheo que lo convierte en el lanzador número 15 del equipo y no es lento a la hora de correr por lo que pudiera acoplar en el juego del equipo y también tiene fuerzas en sus muñecas)

Lanzadores:

Lázaro Blanco Matos

Yoalkis Cruz Rondón

Yoannis Yera Montalvo

Raidel Martínez Pérez

Yudiel Rodríguez León

Frank Luís Medina

Wilson Paredes

Dariel Góngora de la Torre

Yariel Rodríguez Yordi

Alain Sánchez

Erlis Casanova

Misael Villa

Freddy Asiel Álvarez Sáez y

Yadián Martínez Pérez

Colectivo técnico:

Director:

Pablo Civil Espinosa

Auxiliares:

Jorge Hierrezuelo Tamayo

Abeisy Pantoja Díaz

Entrenadores de Pitcheo:

Juan De Dios Peña Malibrán: También hubiera podido acompañar a Rodolfo Correa Teófilo Pérez de Camagüey

Rodolfo Correa Lobaina

Preparador físico:

Edecio Pérez Guerra

Médico:

Blas Manuel Hernández Almaguer

Psicólogo:

Ruperto Morales Blanco

Con este equipo, serían 17 leñadores incrementándose la representación de campeones en la Serie del Caribe y a su vez manteniendo las características del equipo sin improvisaciones, pareciendo un poco más un equipo reforzado que conformado. Ahora a opinar que los cubanos somos muy buenos en eso y si es de béisbol más.

