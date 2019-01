Anarelis Guerra: nada es tan difícil cuando amas lo que haces

Las Tunas.- Anarelis Guerra Góngora conoce bien cada espacio de la Empresa de Productos Lácteos de la provincia de Las Tunas. Hoy recuerda sus inicios, hace casi 30 años cuando se dedicaba a la limpieza de ese centro laboral.

«Inicié el 22 de marzo de 1990 cuando se inauguró la entidad. Soy testigo de cuánto ha evolucionado la empresa. Lo primero que hice fue trabajar en el área de servicio interno, era auxiliar de limpieza en el comedor».

Escuche declaraciones de Anarelis Guerra Góngora https://www.ivoox.com/anarelis-guerra-nada-es-tan-dificil-cuando-amas_md_31786047_wp_1.mp3 Descargar audio

Poco a poco, su dedicación y entrega la llevaron a ascender en las labores, confiesa Anarelis, «luego me ubicaron en el puesto de recaudadora, vendía los almuerzos y las meriendas. Posteriormente al quedar embarazada me trasladaron a un área donde se hacía jabón. Esa fue una época muy bonita pues mis compañeros de labor me consideraban mucho.

«Después estuve ocho años en transporte aquí mismo, y por último me incorporé como empacadora en el área de quesos, local donde estoy hoy y me esfuerzo por hacer un trabajo con mucha calidad».

Cuenta Anarelis que han sido muchos los sacrificios, como toda madre tuvo que atender a sus pequeños mientras trabajaba, «pero nada es tan difícil cuando amas lo que haces».

Hoy es dirigente sindical en la Empresa de Productos Lácteos. Con su carisma y empeño diario se ha ganado el respeto y el cariño de sus compañeros.

«Como dirigente empecé en el 2012 me eligieron como Secretaria del Buró de la entidad. Me agrada representar a los trabajadores de la institución alimentaria, y yo sé que ellos me apoyan y me respetan. Soy delegada al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, un espacio en el cual expondré sus preocupaciones».

Para Anarelis no existe otro centro de trabajo, «aquí estaré hasta que me llegue el retiro», expresa con total satisfacción mientras comparte los festejos hoy del Día del trabajador de la industria alimentaria y la pesca, una fecha que en Cuba se dedica a reconocer a quienes como esta tunera, se entregan cada día a su labor.

/ymp/