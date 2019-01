Canadá y Las Tunas estrechan lazos culturales a través del ICAP

Las Tunas.- Un grupo de canadienses, pertenecientes a la brigada de solidaridad Calixto García, visita esta ciudad como parte de las estrategias de amistad que despliega el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) con los movimientos de solidaridad con Cuba.

El itinerario de esta brigada tiene como principales objetivos mostrar la cultura autóctona de cada localidad y en Las Tunas comenzó con un encuentro con mujeres creadores y artistas, en el proyecto comunitario Callejón de la Ceiba, en la Galería Taller Rita Longa.

Algunos de los presentes mostraron su talento artístico a través de la música, manualidades y la oralidad, acciones que el público canadiense supo retribuir con aplausos, sonrisas e incluso bailes.

John Humphrey, uno de los integrantes de este grupo de solidaridad expresó cómo se siente en Cuba.

«Amo a Cuba, es uno de los viajes más maravillosos que he tenido. De Cuba me encanta su comunidad, su gente. Me gusta compartir con ellos los acontecimientos, las festividades; por eso el año que viene pienso volver».

Edelmis Leyva Riverón, especialista en Solidaridad de la Delegación del ICAP en Las Tunas ofreció sus impresiones sobre el encuentro a Tiempo21. «Para la delegación del ICAP ha sido un gran placer recibir a este grupo de nueve amigos canadienses, es una muestra de la amistad entre la Isla y el país norteño.

«Al frente de ellos viene Linda McDowell, activista destacada del movimiento de solidaridad con Cuba quien en su momento desempeñó una labor valiosa en la lucha por la liberación de los cinco héroes», señaló Leyva Riverón.

El grupo de solidaridad Calixto García, comenzó su recorrido por la provincia de Holguín. En Las Tunas en estrecho vínculo con el proyecto socio-cultural Callejón de la Ceiba visitará sitios emblemáticos de la provincia como su centro histórico, el Memorial Vicente García, el Museo Mártires de Barbados y la Casa Iberoamericana de la Décima.

/ymp/