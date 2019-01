Los del Balcón regalan su ritmo a Los Leñadores

Las Tunas.- Un ritmo bien movido y contagioso resuena por estos días en los medios de comunicación y en la calle. Se trata de una mezcla de conga con funk brasileño, bien atemperado al estilo de Los del Balcón, grupo de Las Tunas que también se inspiró en la victoria de Los Leñadores en esta serie Nacional de Béisbol.

Con Ilder Urquiza, director del grupo, intercambiamos a propósito de un tema que muy rápido se ha pegado como parte del festejo de los verdirrojos y su fiel afición.

«A raíz de la clasificación para la final, me surgió algo, porque siempre he tenido la satisfacción de que tienen una canción muy bonita por Estilo Propio con todos los coros posibles que se hacen normalmente en la pelota, y me acosté tarareando una idea.

«Me levanté por la mañana y rápidamente llamé a Ale, el que canta conmigo, y al productor Rafael El Mago, le di la idea que tenía y comenzó a trabajar en una pista. Le dije que quería hacerlo con una onda funk brasileño mezclado con conga. Después del coro todo surgió como pura inspiración».

¿Cómo fue el proceso de realización del video clip, que cuenta también con la participación de niños?

«En ningún momento cuando hicimos la canción tuvimos la ambición de hacerle video, porque era muy rápido. El tema lo entregamos el viernes a la emisora y a la Empresa de la Música a la que pertenecemos, y el sábado ya me llaman y me dicen que está saliendo por el noticiero, enseguida me dije: esto no puede quedar asi pasivo.

«Me comuniqué con la otra parte del equipo y les dije que debía llevar video clip. Siempre he pensado que el béisbol es mucho más que el juego de pelota y no me gusta dejarlo solo en el estadio. Quizás los deportistas en el momento no tienen entre pecho y espalda la dimensión de lo que vive el pueblo en cada momento.

«Quise representar eso, la euforia que hay con los niños, también la cubanía, la parte religiosa afrocubana que tenemos. No hubo guión todo fue muy espontáneo».

Con un video clip por el que salieron a las calles a comprobar el respaldo de la población de Las Tunas en cada esquina, Los del Balcón integran al relevo más nuevo de la pelota en imágenes cargadas de folclor y energía, esa que hoy se desborda a torrentes por doquier.



