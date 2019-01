Reconocen a trabajadores del sector eléctrico en Las Tunas

Las Tunas.- Más de una decena de trabajadores del sector eléctrico en la provincia de Las Tunas recibieron la medalla Ñico López, la distinción de más alto nivel que se otorga a quienes llevan 20 y 25 años de labor ininterrumpida y reconocida trayectoria laboral y social en la esfera.

Por estos días en Las Tunas se desarrolla un programa especial de reconocimiento a quienes entregan su vida en esta faena con la entrega de distinciones y encuentros de jóvenes, con motivo del Día del Trabajador Eléctrico.

Uno de los destacados es Ronald Núñez Torres, liniero Jefe de Brigada en el municipio de Majibacoa, quien reconoce su aporte en los años de servicio.

«Esos 25 años de trabajo me llenan de satisfacción. Lo más difícil, pero lo que más me enorgullece, es participar en todos los eventos meteorológicos. Desde el año 2000 he prestado servicios en la recuperación de todo el país y es gratificante cuando se logra devolver la luz al pueblo».

A propósito del cierre de la Jornada se reconoció también a los vanguardias, los jubilados, los innovadores y racionalizadores, los jóvenes destacados en la creación científico-técnica, y a quienes más aportaron al Programa Materno Infantil en el territorio.

El 14 de enero de 1934 Antonio Guiteras Holmes firmó la intervención de la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad. Al Triunfo de la Revolución se escoge precisamente esta fecha para celebrar el Día del Trabajador Eléctrico Cubano.

En Las Tunas cada año se desarrolla un programa especial para homenajear a esos que conocen del peligro, la valentía y la necesidad de su labor para beneficio del pueblo.

