Las Tunas debutará ante Camagüey en Campeonato Nacional de Fútbol

Para el próximo sábado 19 de Enero está señalado el inicio del Campeonato Nacional de Fútbol en su máxima categoría. El equipo de Las Tunas tendrá un complicado debut pues se medirá ante Camagüey en cancha de estos últimos.

El once camagüeyano se le ha hecho difícil a los tuneros en los últimos tiempos cuando de iniciar un torneo se trata y solo un empate pudieron arrancar los de aquí cuando se inició el evento del año 2016.

Para la segunda fecha, el miércoles 23, el conjunto que comanda Alain Delfin se estrenará en casa y recibirá en el estadio Ovidio Tórres, de Manatí al equipo de Santi Spíritus rival este que no debería traer muchas complicaciones en pos del triunfo, para el sábado 26 se mantendrá en su sede el once tunero cuando se mida en el mismo estadio al once de Ciego de Ávila a priori otro de los encuentros complicados a sabiendas de la calidad de los avileños.

Pasará justamente una semana cuando vuelvan al ruedo ya en la fecha 4 devolviendo la visita al equipo de Santi Spíritus, regresarían a sus predios el miércoles 6 de Febrero para recibir al equipo camagüeyano y terminarían una hipotética primera vuelta visitando al once de Ciego de Ávila en encuentro programado para el municipio de Morón el sábado 9 de Febrero.

Luego de una semana de asueto el once tunero tendrá enfrente a los restantes equipos de la Zona Oriental igualmente en partidos de ida y vuelta, ya como parte de la 7ma jornada recibirá a Guantánamo el 16 de Febrero, luego el 20 visita a Holguín, regresa a casa para medirse a Granma el sábado 23 y coge carretera para medirse a los santiagueros el 2 de Marzo. A partir de ahí estas serán las fechas de juego: vs Guantánamo el 6 de Marzo, vs Holguín el 9, vs Granma el 16 cerrando esta etapa clasificatoria enfrentándose a los santiagueros el 20 de Marzo.

Para esta temporada que se avecina la nueva estructura de los Campeonatos Nacionales de 1era categoría concibe dos zonas clasificatorias, la Occidental en la que aparecen Pinar del Rio, La Habana, Isla de la Juventud, Artemisa, Matanzas, Mayabeque, Villa Clara y Cienfuegos mientras que en el apartado oriental jugarán Santi Spíritus, Camagüey, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Granma, Las Tunas y el actual campeón Santiago de Cuba.

Clasifican a la liguilla final los primeros cuatro de cada zona para también a partidos de ida y vuelta dirimir el equipo campeón. Sin dudas mucho mejor estructura que la anterior donde se jugarán más encuentros por cada conjunto.

/mdn/

