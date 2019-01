Guillermo Avilés: en Las Tunas hay ansias de un título

Las Tunas.- El granmense Guillermo Avilés llegó como refuerzo a Las Tunas para los play off y aunque nadie duda de su extraordinaria calidad como pelotero muchos se preguntan si está en forma deportiva después de más de un mes sin jugar.

«En Granma me mantuve entrenando todos los días y me encuentro listo. Me tocó jugar este año con Las Tunas y espero hacerlo todo bien, que estén seguros de que no los voy a defraudar».

Avilés jugó la primera fase con los Alazanes y su average ofensivo fue de 299 con cuatro jonrones y 32 carreras impulsadas. El mentor Pablo Civil ya confirmó que jugará como titular en la primera almohadilla y fungirá quinto en la alineación.

«Yo soy un deportista que recupero fácil la forma deportiva y me ajustaré rápidamente en mis primeros turnos al bate, voy a tratar de buscar buenos resultados cada vez que vaya al cajón de bateo».

Este deportista es uno de los peloteros más importantes del último lustro en Cuba y a sus 25 años es fijo en la selección nacional y también sabe lo que es ser campeón. Así que se espera mucho de su experiencia y entrega en el terreno.

«Yo solo quiero que los tuneros confíen en su equipo porque los Leñadores han tenido una buena temporada y si siguen así será muy fácil ganar».

Los Leñadores debutan en los play off semifinales este viernes a las cinco de la tarde en el estadio Julio Antonio Mella ante Ciego de Ávila, un rival que en tres ocasiones se ha ganado el título de la pelota cubana.

