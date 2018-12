Yoanni Yera: vengo a Las Tunas a ser campeón

Las Tunas.- El zurdo de Matanzas Yoanni Yera ya se encuentra entrenando con sus compañeros en el estadio Julio Antonio Mella, de esta ciudad, después de conocer que será el primer refuerzo de Las Tunas para la postemporada de la 58 Serie Nacional de Béisbol, luego de concluir en el primer lugar.

Yera, en declaraciones en exclusivas a Tiempo21 dijo que el mentor Pablo Civil se comunicó con él y asumió la responsabilidad de lanzar por Las Tunas.

«Cuando los tuneros terminaron en el primer lugar Pablo Civil me llamó y me dijo que quería que lanzará por Las Tunas y aquí estoy para asumir la responsabilidad que me den sin ningún problema. Voy a ayudar al equipo en todo lo que pueda».

El pitcher matancero no ha dejado de entrenar ni un solo día y después de su salida del equipo de Holguín mantuvo su preparación en el Palmar de Junco.

«Estuve preparándome todos los días y he lanzado algunas entradas en la serie provincial. Me siento muy bien y motivado de volver al box y de hacerlo con los tuneros. También me he estado preparando en otros lanzamientos y vengo fuerte».

El zurdo del municipio de Martí es uno de los pitchers más efectivos de Cuba con una buena recta, posee control y dominio de la curva.

Yera asumirá la responsabilidad de abrir el primer juego en las semifinales.

«Estoy listo para lanzar ante ciego de Ávila y no duden de que ayudaré a que el equipo obtenga la victoria. Las Tunas es campeón».

Los Leñadores realizan por estos días una etapa corta de preparación hasta el próximo día 29 de diciembre, luego se tomarán tres días de descanso y el 2 de enero volverán al estadio Julio Antonio Mella.

/mdn/

