Sepultado Ernesto Ricardo, dolor en las redes

Ernesto Ricardo fue sepultado en el cementerio de Puerto Padre donde familiares, amigos, colegas, pueblo en general, le dieron el último adiós al periodista que todos los días de este mundo se empeñaba en informar a su audiencia.

Mientras, hay dolor en las redes sociales desde que se conoció la noticia y tiempo21 refleja algunos de los cientos de mensajes de condolencia y dolor por el colega que parte.

Andres Lozano Zamora: Acaban de informarlo. Falleció el colega Ernesto Ricardo Ferrás. Lamentable y doloroso este momento para todos los colegas de Radio Manatí, de la que fue fundador, así como para los colegas de Radio Libertad y el Canal Azul, ambos de Puerto Padre, todo el gremio periodístico y la familia de la radio en Las Tunas.

Rosa María Ramírez Reyes: Que dolor mi amigo de siempre, de todas las coberturas, de las buenas y las malas. Ernesto Ricardo Ferras se me va. La muerte me lo arrebata y no puedo hacer nada.

Leydis María Labrador Herrera: la noticia nos ha sorprendido a todos, EPD, el pésame a su familia y a sus colegas.

Leidy Diaz: No es facil ese golpe tan duro que dios lo tenga en su gloria d.e.p

Daimarelis Pérez Lara: Cuanto lo recordaremos

Gloria Cisneros: Esta es de las noticias k nos cuesta creer su veracidad, causa inmenso dolor. Se va un gran ser humano, incansable trabajador, lo recordaré como a los k nunca le pagamos su incondicional amistad, el k como pocos estuvo en los momentos más difíciles. EPD Amigo.

Yudier Comendador Diaz: Mis más sentido pésame para los que los apreciaban y para los profesionales del sector.

Yaciel Peña: Siento mucho por esta triste noticia compartí con él en varias coberturas y de verdad que siempre le decía hombre maquina porque nunca lo veía cansado y siempre trabajando haciendo varias cosas a la vez.

Lurdes Toledano Toledano: una lamentable perdida de un grande de la rodio como Ernesto Ricardo que dio lo tenga en la gloria.

Andres Lozano Zamora: Ha sido una terrible noticia.

Dunia Torres González: He sentido muy de cerca esta triste noticia, EPD.

Iris Neysi Hernández: No salgo de mi asombro, qué triste. Siento mucho cariño por Ernesto.

Liset MCsallas: Que noticia tan terrible Dios mío !!! Que en paz descanses amigo, mis condolencias para su familia y amigos.

Maikel Agüero: Mis más sentido pésame. Una gran persona.

Carlos Romero Gonzalez: Que amanecer tan triste se nos va un gran amigo, hermano. EPD Ernesto.

Yunior Pino Artelles: O gran amigo que tristeza que Dios te tenga en la gloria amigo.

Mariluz Sosa: Sin palabras, nuestras condolencias a familiares y amigos, una gran pérdida, lo siento mucho EPD.

Fernando Miguel Almaguer Acevedo: Muy triste noticia. EPD

Roberto Bruce Trujillo: E.P.D. Mi más sentido pésame a familiares y amigos.

Yoan Padrosa: Muy triste en verdad EPD.

Ailin Ávila Nápoles: Wow Richi que noticia tan triste de veras no lo puedo creer. Mi más sentido pésame para su familia que EPD.

Marlys Mayi Batista Acosta: Qué tristeza EPD.

Liliana Gómez Ramos: La noticia me sorprendió … lamentable.

Darletis Leyva González: Triste noticia de fin de año.

Miriam Vega Diaz: Realmente me siento dolorosamente impactada.

David Rodriguez Rodriguez: Desde Radio Bayamo nuestras condolencias.

Santiago Santos Feliz: Amigo siempre serás recordado de todos los de la radio E.P.D.

Graciela Rodríguez Ramos; Que triste noticia. EPD Ernesto gran amigo.

Hector Suarez Medina: Estimado amigo le doy mis condolencias a todo por la pérdida de un gran amigo y hermana le doy el pésame a su familiares y amigos.

Yelenis María Fernández García: Desde el Dpto Informativo de TunasVision sentimos esa noticia.

Alexey Moreno Borges: Mi más sentido pésame para su familia que EPD.

Leidis Ramírez Peña: Mis más sentido pésame, que EPD.

Yodelcy Toranzo Paris: Triste noticia para todos lo que estamos dentro y fuera de la Radio, Ernesto ha dejado MARCA en todos, EPD.

Rafael Enrique Jorge Montero: Acabamos de enterarnos yelenis y yo en una cobertura, sensible perdida. EPD.

Yanisleydis Gonzalez: Triste noticia para todo el pueblo puertopadrense. EPD.

Conrado Vives: Impactado con esa lamentable noticia; descansa en paz, buen amigo y gran colega; te vas con un nombre en la historia de la radio tunera…

Omar Ernesto Villafruela Pupo: Los que seguimos nuestra radio dentro y fuera de Cuba nos unimos al dolor de ese incansable colectivo. Fuerza a sus familiares y amigos.

Lizzie Muniz: Doloroso Rosy…muy doloroso. Sé todo lo unido q eran. En Paz descanse Ernesto.

Eloisa Mora Perez: Rosy esa noticia es de las que nunca quieres que llegue, mis condolencias para su familia y para todos ustedes.

Rosa Velazquez: Nos ha sorprendido a todos esta triste noticia. Este año nuestro gremio ha tenido dolorosas pérdidas. En otros casos sabíamos que había graves problemas de salud. Pero lo de Ernesto ha sido tan inesperado, que cuesta asimilarlo. Llegue a sus familiares y demás allegados, mi sentido pésame.

Albert Blanco Zayas: Totalmente inesperada su partida. Un gran ser humano y un profesional muy entregado. Manatí le debe su emisora. Nos sentimos muy apenados. EPD.

Amparo Lazo: Que triste, estoy con ustedes en puerto padre en mi pensamiento y dolor, pero la verdad no será fácil estar allí presente lo siento mucho, paz eterna amigo.

Karina Polo Tamayo: Mi gran compañero, cuánta tristeza. Que tenga la paz que merece.

Elsida Perez: Que EPD.

Oded Viamontes: Muy triste noticia Rosy. Que en paz descanse.

Mylene Pupo: Nuestras Condolencia para toda la familia y amigos que EPD.

Maritza Moreno: EPD Ernesto, y brille para él la luz perpetua. Mis condolencias a familiares y amigos.

Milagro Salazar: Cuanto lo sentimos. Nuestras Condolencias. Amiga.

Nelsy Rubén Larroche: Cuando un amigo se va deja una tristeza incomparable y más con esa juventud, la noticia la conocí en esta misma red y fue como una bomba en pleno pecho, Ernesto Ricardo Ferras, lo conocí desde hace varios años, lo recuerdo como corresponsal deseoso de tener su emisora y nos veíamos cada semana cuando la naciente Radio Manatí, en esa fecha yo estaba de subdirectora provincial y el estaba presente en cada encuentro con los compañeros de radio cuba y el gobierno, hoy ya no está con nosotros pero nos queda tu amor por la radio, por tu labor periodística y esa amistad limpia y desprendida con tus semejantes Descansa en Paz, colega.

Noel Rodriguez: Mi más sentido pésame por la partida de ese gran enamorado de la radio que deja una impronta. Recordarlo con el amor que entregó a los demás. Que descanse en paz y condolencias a los familiares.

Seanet Lopez Sanchez: En paz descanse un maestro en el periodismo. Me enseñaste mucho cuando fui a cuba y siempre dándome consejos buenos para el periodismo y me llevaste al canal y al radio.. y me diste más animo siempre para lograr el sueño de periodismo… Wow estoy en shock alguien que admiraba mucho. Un amigo de años de mis padres y de la familia.

Miladys Cabrera: Nunca te olvidaré mi querido amigo hermano q Dios te de descanso Eterno

Yinssi Gallego: Lo siento mucho mi amor que E.P.D y que diosito lo tenga en la gloria y cubierto con su manto

Ivia Sanchez: Así mismo lo bueno de todo son los bonitos recuerdos que tenemos de él en cada viaje a Cuba disfrutamos con el QPD Ricardito.

Eco Tunero: La Unión de Periodistas en Las Tunas está nuevamente de luto. Diciembre del 2018 nos arrebató a Oscar Góngora y ahora a Ernesto Ricardo Ferras. Tristes noticias para despedir un año. A Ernesto lo despediremos hoy a las cinco de la tarde con un gran EPD en el cementerio de Puerto Padre. Él siempre estuvo ahí para dar todo por la organización. De ella estuvo fuera dos años y cuando regresó al medio recuperó su número que es y será el 10812. Con ese entusiasmo que lo acompañaba recibió a los delegados al Congreso de la UPEC que recorrimos todos los medios y formó parte de la foto colectiva. Un abrazo Ernesto. EPD de verdad te queremos.

Jose Carlos Lopez Lopez: Con profundo dolor, me sumo todos los que han publicado para recordar a este gran amigo, Ernesto Ricardo Ferraz ,mi buen amigo, mi hermano, que tanto me ayudaste, mi director, con quien aprendí un poquito de ese maravilloso arte que es la radio.. Amigo no voy a hablar de ti, te voy a hablar a ti. … Porque aunque las lágrimas ni me alcancen hoy, nunca faltará una para agradecerte, por tanto, y sobre todo tu amistad hermano. Aunque te hayas ido físicamente siempre estarás presente en nuestro corazones, en nuestro recuerdo, en cada trasmisión, en cada alocución, estarás presente, para decir: “…. La palabra precisa en el momento adecuado”. Hermano que toda la gloria del mundo siempre te alcancen, lamentablemente hoy estoy muy lejos para darte el adiós que mereces, que mas que adiós, es solo un hasta luego, porque los amigos cuando hemos sabido serio nunca nos despedimos para siempre..

Aleida Alvarez: EPD. Amigo, mis mas sentidos pésame para la familia.

Dánuris Sánchez Torres: mis condolencia para la famia y EPD.

Maria López: Acabo de conocer por mi hijo la triste noticia de tu partida Ernesto Ricardo, no puedo evitar que las lágrimas broten con profundo dolor, siempre fuiste el profesional que con esmero daba lo mejor de sí en cada programa radial, donde para orgullo de los manatienses fuiste uno de los fundadores de la Emisora La Voz del Faro y de sus buenos directivos…fuiste uno de los mejores amigos de mi hijo, se lo demostraste en las buenas y en las malas (…) muchachito voy a pensar que esto es un sueño del que no quiero despertar, que Dios te dé cobija en su seno y te colme de luz.. que EPD.

Marjore Alleyne Quildan: no lo olvidaremos.

Adrian Gonzalez: No solo tú Rosi muchas personas lo recordaremos por siempre.

Maria Tarradell: EN. PAZ. DESCANSE…AMEN

Bertha Rosa: No existen palabras que puedan describir mi dolor, mi amor por ti es algo sublime..tanto que deposité en tus manos mi mayor tesoro para que cuidaras de él…y lo hiciste tan bien que te olvidaste de ti…entre Los peores días de mi vida cuento este. Pido fuerzas para mí y para mi nn Mario Alejandro Pavón Puente para el que has sido madre y padre durante estos años. Dios te acoja en su manto y tu luz nos guíe para siempre Ernesto Ricardo Ferras.

Maria Elena Lozada: Mis mas sinceras condolencias Bertica para ti y toda la familia.

Aylin Rojas Pérez: La verdad es una triste noticia de esas que te sacan lágrimas y duele…sé que Mucho más para ti amiga… aún no nos cabe en la cabeza que alguien tan joven y fuerte nos deje…Dios lo ilumine y te de fuerzas a ti y tu bebo para llevar este dolor.

Yunychuchi Mora: Mi más sentido pésame para ti y toda la familia. EPD.

Niuvis Torres: Qué dolor tan grande, llegar al policlínico para estar con él en su dolencia y encontrármelo ya muerto. Es indescriptible el dolor de saber que ya no está. No he querido verlo, prefiero recordarlo con el rostro sonriente que me viene una y otra vez a la cabeza. Descansa en Paz Ernesto Ricardo Ferras, dejas un vacío que solo lo justifica el infinito aprecio que todos los que te conocíamos sentíamos por ti.

Yolanda Armas Mauteca: Siento mucho lo sucedido fui una más de sus compañeras de Radio Libertad y era un valioso obrero lleno de deseos de hacer por la Radio siempre alegre dinámico lleno de amor y un gran amigo mi más sentido pésame para sus familiares y k Dios lo tenga en la gloria EPD.

José Luis Pérez Parra: Siempre supo que su vida era frágil, más de una vez llegaba diciendo que había estado “del lado de allá”, y aún su pecho silbaba, pero lo decía sonriendo, creo que la mayoría lo recordará con la sonrisa que predominaba en su rostro. Siento no estar con ustedes, mis compañeros, todos. Sé que despedirán a Ernesto como mejor se despide a alguien que retó a la vida, pero que la vivió como quiso, con un caudal de sentimientos.

Yodelys Castro Pérez: Nuestras condolencias desde Radio Cabaniguán. EPD.

Delvis Martínez Ramos: Siento mucho lo sucedido. Mi sentido pésame para sus familiares y amigos. Qué Dios lo tenga en su santa gloria. EPD

Aliuska Barrios Leyva: Cuánto dolor invade nuestras redacciones informativas, los máster de las emisoras y los canales de televisión en Las Tunas. Hace pocas horas falleció Ernesto Ricardo Ferrás, un compañero de buenos y malos momentos. En lo particular me siento muy triste porque él fue de los que hace 13 años me tendió la mano y me ofreció sus conocimientos cuando me inicié en los menesteres de la radio. Fue de los primeros en estar junto a mí cuando tuve problemas familiares y esas acciones siempre se agradecen con amor y cariño. Nunca estamos preparados para la muerte de un ser querido pero cuando suceden muertes como estas, nos damos cuenta de que vale la pena ser mejores seres humanos, porque cuando llega eso es lo que queda. Gracias hermano. Gracias porque desde tu juventud, en tu natal Manatí, supiste ganarte el cariño de todos. Gracias por el compromiso con la prensa tunera y con el pueblo tunero. Gracias porque solo tú y yo sabemos el dolor que siento. Sé que me entendiste cuando tuve que actuar como jefa y obviar que éramos amigos.

Gerardo Gonzalez Quesada: Triste noticia, pero cierta, pues la vida nos arrebata la existencia cuando menos lo esperamos. Lo más importante es que la obra, la entrega y la dedicación de Ernesto Ricardo quedan para siempre en la radio tunera y en particular en la radio comunitaria de Manatí, emisora que ayudó decisivamente a fundar. Mis condolencias a sus familiares.

Emilia Rebeca Hernández Mezonet: En Paz descanse su alma, es una pena, muy triste.

Rosa Maria Rodriguez Fuach: Toda perdida es dolorosa y más un ser querido EPD

Gianluca Crearono Gold: Hoy nos dejas Ernesto Ricardo Ferras que fue siempre presente en el corazón de muchos puertopadrenses. Yo lo recordare así con esta entrevista por el fútbol de Puerto Padre. Adiós amigo!

Rodolfo Luis De La Cruz Parra: Alegre, trabajador, excelente ser humano, hoy perdimos a un amigo, a un hermano, a un gran revolucionario y extraordinario periodista, Ernesto Ricardo Ferrás, hoy muchos corazones lloramos tu partida, pero te recordaremos con cariño y alegría, como eras, DESCANSA EN PAZ HERMANO, eres grande, y vivirás por siempre en nuestros corazones.

Nereyda Rodriguez: Cuanto lo hemos sentido todos los cubanos amigos del q estamos en Ecuador q descanse en paz hombre extraordinario y de sabías palabras estarás por siempre en nosotros

Raúl Francisco Mercader Guerrero‎: En mi propio nombre y en el de esta Dirección de Cultura, buen viaje hacia la eternidad, el descanso eterno y la paz divina, Ernesto. !Descansa en paz! Que Dios guíe tu alma.

Ana Isabel Vázquez Anzardo: Mi hermano, sé que ya no leerás esto, sé también, que en nuestra vida, todos cumpliremos un ciclo, porque tarde o temprano la muerte nos sorprenderá, comprendo que estas en mejor lugar, donde todos iremos algún día, pero tu perdida deja un inmenso y profundo dolor entre los seres que tuvimos la suerte de conocerte y cultivar tu amistad, he perdido a la persona que me oía cuando necesitaba hablarle a alguien, el amigo que me aconsejó en el momento que necesité tomar una determinación ante cualquier situación de la vida, a la persona que guardaba en silencio una confesión, tu paso por este mundo no fue en vano, me dejaste el grato recuerdo de una valiosa e inolvidable amistad, solo te adelantaste, el tiempo sea nuestro mejor consuelo. EPD Ricard, te voy a extrañar.

