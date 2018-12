Los Leñadores vuelven a derrotar a Holguín y aumentan su ventaja en la cima del béisbol

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas derrotaron 16 carreras por 11 a los Cachorros de Holguín, con un racimo de ocho en el ininng de la suerte para ganar un choque que iban perdiendo desde la misma primera entrada.

Los tuneros y holguineros mostraron su poder ofensivo, combinado con errores a la defensa y un pitcheo de relevo que en ninguno de los equipos podía aguantar el azote de los bateadores.

Aun así los verdirrojos sacaron las casta y como no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, pues lograron su victoria 31 de la campaña y según los número mágicos están a solo tres triunfos de convertirse en los primeros clasificados para los play-off.

El derecho Yadián Martínez volvió a subirse en el box, pero solo aguantó cuatro entradas y un tercio, en las que permitió seis carreas, le ligaron ocho hits, regaló dos boletos y pochó a dos bateadores.

Yadián dijo hizo declaraciones a tiempo21: «Siento que no tengo control y por eso me están conectando, pero no estoy cansado y volveré a salir con la ganas de que mi equipo gane para seguir dándole victorias a Las Tunas».

Los tuneros desde el mismo inicio del juego tuvieron que venir de abajo y muchos recordaron a los Leñadores de antaño cuando no había pitcheo y el bateo tenía que hacerlo casi todo para obtener algún triunfo.

En el séptimo episodio Las Tunas perdía con marcador de 10×6 y con esa manía que tienen los Leñadores de dejar las mejores emociones para el final lograron hacer un racimo de ocho, que sirvió para empatar y tomar ventaja de 14×10, coronado por el jonrón con dos en circulación de Alexander Ayala y el doble impulsor de tres carreras de Andrés Quiala.

De sacar los últimos seis outs se encargó en funciones de relevo el sub-23 Rodolfo Díaz que se llevó su segunda victoria de la campaña beisbolera. El juego lo perdió Rafael Sánchez (6-4).

Las Tunas marcó 16 carreras, ligaron 17 indiscutibles y jugaron con cuatro errores a la defensa, mientras que los holguineros anotaron 11, conectaron 12 inatrapables y pifiaron en dos oportunidades.

A la ofensiva Yunieski Larduet bateó de 4-2 con dos anotadas, Andrés Quiala de 5-3 con cuatro impulsadas, Alexander Ayala de 5-2, incluido un cuadrangular y tres impulsadas y Jorge E. Alomá de 4-3 con dos impulsadas y conectó su jonrón 14 de la serie.

Así los Leñadores aumentaron su ventaja a cuatro juegos de Sancti Spíritus, su más cercano perseguidor. La tabla de posiciones se completa con Villa Clara a cinco juegos del primer lugar, Ciego de Ávila a siete, y fuera de la zona de clasificación están Industriales a nueve y Holguín a 11.

/mdn/

