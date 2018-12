Panchón y su manía de construir

Reinaldo Alberto Serrano, o mejor Panchón, lleva más de 50 años en la construcción, sector al cual ha consagrado su vida. Él labora en la unidad de base de movimiento de tierra, perteneciente a la Empresa de Construcción y Montaje de la provincia de Las Tunas.

Con 72 años de edad, este hombre se distingue por su gran estatura, espesa barba, inseparable sombrero, su inmenso tabaco y por su relevante aporte al desarrollo constructivo del territorio.

Recuerda que empezó muy jovencito a trabajar, primero en la agricultura, porque su procedencia es campesina; su familia era reconocida en la zona de Jobabo, donde tenían fincas y colonias.

«La mayoría de mi familia salió del país, pero yo no, yo me quedé y he luchado aquí durante toda mi vida».

Orgulloso dijo que podría contar miles de anécdotas, de sus inicios en el sector, primero como chofer de camión tirando tierra hasta que en 1969 lo ponen de jefe de brigada en la actividad de viales.

«En ese cargo comenzó mi historial, primero laboré en la ampliación de los centrales Argelia Libre y Antonio Guiteras para la zafra del 70, hicimos centros de acopio y caminos cañeros para apoyar la principal tarea económica del país.

«Tuve el alto honor de trabajar en la carretera que se hizo de los municipios de Jobabo a Colombia, y Amancio a Guayabal».

Recuerda que de ahí cumplió misión internacionalista en la República popular de Angola, donde estuvo 28 meses, durante 1977 y 1978.

Cuando regresó se incorporó a la construcción de las avenidas cercanas al hospital general docente Ernesto Guevara, la que sale a la carretera de Puerto Padre y la actual Dos de diciembre; también en el acceso a la escuela militar Camilo Cienfuegos, la circunvalante norte que comunica con el aeropuerto; así como en la zona de Puerto Padre y en el movimiento de tierra para otras instituciones estatales.

Más recientemente laboró en el inicio de los parques eólicos y la ampliación de la carretera central.

Ahora está al frente de la brigada de movimiento de tierra en la Circunvalación sur, una obra de gran envergadura para la provincia. «Estamos trabajando aquí muy fuertemente y sin descanso para adelantar y avanzar hasta la rotonda hacia Holguín, antes que concluya el año».

Afirmó que «sería imposible contar en tan poco tiempo la infinidad de obras, calles, caminos, carreteras y lugares en los que he trabajado, pero he dado mi pequeño aporte en estos 50 años».

El tunero Panchón hace honor a su nombre, él es un hombre grande de la construcción, consagrado a la ejecución de obras de vialidad, un cubano internacionalista, fiel a su Patria y un protagonista del desarrollo constructivo de la provincia, motivos por lo cual recibe el homenaje y la Condecoración de cincuentenario del sector, este 5 de Diciembre.

/mdn/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube