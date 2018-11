Las Tunas.- A Isabel Reyes Parras la vida la enseñó a ser tabaquera, una profesión que ejerce desde hace más de 30 años en la fábrica Enrique Casals Villareal, ubicada en los alrededores del parque Maceo, en esta ciudad.

«Cuando cumplí 17 pasé un curso de tabaqueros y le dije a mi mamá que yo quería empezar. Al principio no me agradó mucho cuando comencé, pero ya después me adentré en el mundo del tabaco y fue un descubrimiento muy grande para mí».

Con una producción diaria de 300 unidades aproximadamente, Isabel ama su trabajo. La pasión viene de la familia, una herencia que ella disfruta cada día.

«Toda mi familia es de tradición tabacalera, mi madre se jubiló de 47 años de trabajo. Yo desde muy pequeñita visitaba la fábrica, fui conociendo y enamorándome de esta profesión. Es lo más grande que yo tengo».

Isabel sabe que la labor con el tabaco es difícil, entregarse en cuerpo y alma es premisa en su vida.

«Todo es trabajo manual, desde el momento que nos dan la hoja hasta la terminación del tabaco. Cuando me llegue el momento de la jubilación, quizás siga aquí en la fábrica, porque me gusta lo que hago; si yo muriera y volviera a nacer fuera tabaquera.

«Me encanta, yo vivo enamorada de mi trabajo, a mí me encanta hacer tabacos, yo disfruto haciendo tabacos».

El fuerte olor o el ruido que nace de las máquinas de la fábrica Enrique Casals, no resulta cómodo para la mayoría, pero allí Isabel Reyes Parras descubre en cada jornada el placer inconfundible de ser tabaquera.

