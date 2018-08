Ivia Mora: federadas somos todas

No es difícil encontrar a Ivia Mora Espallargas en esta ciudad. Esta tunera ha dedicado casi 40 años al trabajo como dirigente de una estructura de base de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la provincia de Las Tunas.

A la organización femenina y al líder cubano Fidel Castro agradece sus inicios laborales en el área económica de la granja pecuaria José Antonio Echeverría, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, en el municipio de Majibacoa.

«Desde los 14 años comencé mi vínculo con la FMC, gracias a la cual tuve la posibilidad de ocupar una plaza laboral, a partir de un llamado que hizo el Líder cubano, cuando se refirió que los hombres se dedicaran a la producción y las mujeres al trabajo de oficina.

«Comencé en el área económica y luego me desempeñé como secretaria del director de la Empresa Pecuaria Yarigua. Alrededor de los años 80 se crea la entidad agropecuaria Cuenca lechera, en el municipio de Las Tunas, y me trasladan a trabajar allí hasta el año 2008, que presenté mi jubilación».

Mientras su vida laboral lograba el reconocimiento por su actuar, Ivia también impulsaba otras tareas, una de ellas la de activista de la organización femenina en su localidad conocida como Las Arenas, en Majibacoa.

La suerte para otras féminas de conocerla bien se enmarca cuando en 1986 cambia de residencia y se traslada junto a su esposo para el Reparto Aurora, de esta ciudad.

En esa zona la seleccionan como organizadora del bloque 36 A , quehacer que enalteció su vínculo con las amas de casas, trabajadoras, jubiladas y nuevas arribantes.

Trabajos voluntarios, competencias entre creadoras, encuentros generacionales, la atención a la familia y la prevención, el trabajo con los jóvenes y el funcionamiento orgánico, estuvieron entre las actividades que desarrollaba esta tunera que se desempeñó como secretaria general del bloque Ana Betancourt.

No solo las tareas numéricas le impregnaron el reconocimiento social a Ivia. Ella buscó alternativas para que la organización resultara más interesante.

«Esta organización le dio razón de ser a la mujer, gracias la Revolución hay licenciadas, médicos, profesoras, esta obra social le ha dado a las féminas las posibilidades que no tiene otras en el mundo, y eso se le debemos a nuestra eterna presidenta Vilma Espín y a Fidel. Cada día debemos fortalecer la organización y aportar más por ella», subrayó.

Representar el sentir de todas es vital para Ivia, una tunera que no se detiene y encuentra desde el movimiento de mujeres creadoras la posibilidad de visualizar el quehacer.

«La mujer es creadora por naturaleza, lo ha demostrado a través de las circunstancias vividas y con pocos recursos siempre hacemos más. He participado en proyectos comunitarios con mis manualidades, me gusta coser es algo que me identifica además junto a un grupo de mujeres. Crear hasta con recursos en desuso, hacemos cosas útiles para el hogar y los niños.

«Solicito a la juventud se incorpore a la organización, debemos preparar el relevo para que mantengan lo logrado por la defensa de la féminas por eso esta organización goza de prestigio.

«Es un orgullo y un compromiso para lograr resultados superiores a los obtenidos en los casi 58 años de la Federación.

«Llevo muchos años en la FMC y debemos mantenerla viva en el corazón de la mujer, porque federadas somos todas no solo las que dirigimos».

Ivia Mora desanda las calles del Reparto Aurora, no camina sola se hace acompañar de un grupo de mujeres que hoy le dan vida a la FMC, y a las cuales entrega su vida con su ejemplo en lo cotidiano.

