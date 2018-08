La imagen de la ciudad de Las Tunas cambia, pero...

Contenido generado por usuarios

Las Tunas realiza un trabajo muy serio en el cambio de imagen de la ciudad capital de los tuneros y consideramos nos estamos insertando en el turismo de ciudad, tanto para nacionales como foráneos, la ciudad cada día se ve más bella, pero aún hay muchas cosas que resolver para lograr que las familias puedan trasladarse al centro histórico desde cualquier parte de la periferia, porque todos los días el transporte es insuficiente, en horario nocturno.

Las escasas rutas con que cuenta esta ciudad de más de 150 mil habitantes no permite las visitas nocturnas a todas las dependencias recién inauguradas, hay que mejorar el transporte en horario de 6:00 a 12:00 pm. Se debe trabajar en la reparación de viales (un gran porcentaje deteriorado), además, revisar que cada unidad gastronómica cumpla con lo estipulado en la última Resolución de Protección al Consumidor, no solo me refiero a las de nueva creación.

Se debe hacer un análisis profundo y accionar en las unidades que tienen muchos años y mantienen una imagen que le quita el deseo a cualquiera de visitarlas y hacer uso de ellas, por el nivel de oferta y calidad. Prueba de esto son unidades como la cafetería Diamante, Aserrío, Avión (antiguo Campestre), Bonachea y otras.

¿Cómo pueden estar vendiendo ron a granel si no les llega del almacén (se está vendiendo invento delante de los ojos de todos), se deben revisar los establecimientos del Sistema de Atención a la Familia, hay lugares que no reúnen las condiciones, no tienen utensilios y mobiliarios, ni condiciones adecuadas para cocinar, a los viejitos no le queda más remedio que hacerse de la vista gorda.

