Accesorios, perfumes, cortes de cabello y las prendas de vestir son elementos capaces de comunicar la personalidad del ser humano, y en sus combinaciones dejan la interpretación de competencias, emociones, edad, gustos y preferencias.

No hay formas de vestir correctas, lo significativo es estar acorde con nuestro modo de pensar y estar conforme consigo mismo, más allá de preocuparse por lo que los demás opinen sobre cómo vestimos.

Y es que precisamente la ropa ¿puede comunicar? Este es el tema que hoy ocupa al Podcast.

Ofrecer las primeras impresiones que una persona establece al mostrar su imagen en el ámbito social y laboral, dependende en gran medida del vestir.

Cómo nos vestimos transmite información, estar a la moda no contrarresta la elegancia pero si puede marcar el buen gusto, la estridencia, la provocación, refleja y deja al descubierto hasta mínimas diferencias.

No se puede negar la moda pero sí el llevar una prenda acorde a patrones de conductas es responsabilidad de cada persona quien exhibe desde la psicología.

La oportunidad de dejar una buena impresión, de transmitir la confianza, la seguridad de la persona, serán el reto a mostrar al mundo, más cuando de moda y estilos de vestir se trata.

Como bien refiere el refrán un traje confiere poder, está en la posibilidad de mostrar quién eres, tu forma de vestir es una decisión individual pero lo cierto es que la sociedad juzga por el atuendo que llevas puesto, entonces ¿La ropa, comunica?

Encontrar un estilo nos hace diferentes, nuestra personalidad está puesta en aquello que elegimos y es una manera de expresarse con la moda e imagen. ¿Por qué no tener un estilo propio? Sería lo mejor, porque a su vez no serías parte del rebaño. No siempre el estilo depende de la vestimenta y otras veces va más allá de ella.

