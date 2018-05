Sesiona en Las Tunas Conferencia Provincial del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa

Las Tunas.- Como parte del proceso asambleario que desarrolla el movimiento sindical cubano previo a su XXI Congreso, sesionó la segunda Conferencia Provincial del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa, SNTCD, en esta ciudad.

El funcionamiento de las organizaciones de base, el cumplimiento de la actividad económica y la lucha contra el delito y las ilegalidades fueron los temas principales analizados por los afiliados que laboran en centros, órganos y unidades del territorio pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Minfar, y al Ministerio del Interior (Minint), en el territorio.

José Antonio Alonso Monterrey, secretario general del SNTCD, destacó la calidad del proceso en el cual se debatió el aporte de los colectivos obreros en función de la eficiencia en la producción y los servicios.

«Ahora acaba de emitirse la Resolución 59 para la protección al consumidor y tenemos muchas entidades que están de cara al público, no solamente las cadenas de tiendas, están los Almacenes Universales, las oficinas del Carné de Identidad, unidades de la Policía, todas atienden clientes.

«Tenemos dificultades de orden objetivas pero hay muchas de carácter subjetivo, de idoneidad, educación formal y de no considerar que la atención al público no es un favor sino un deber, una obligación, y el sindicato puede desempeñar un papel mucho más activo, no quiere decir que no actúe».

En la Conferencia se presentaron a los ocho delegados tuneros, entre ellos uno directo que representarán a la provincia en el evento nacional que será los días 14 y 15 de septiembre próximo, en La Habana.

Los trabajadores civiles de las FAR y el Minint en el territorio ratificaron la voluntad de cumplir la importante misión que tienen en el aseguramiento a la defensa del país.

