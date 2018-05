Victoria en comicios impulsará prosperidad en Venezuela, según Maduro

Caracas.- El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, afirmó hoy que con la victoria en los comicios del 20 de mayo, la Revolución Bolivariana impulsará el cambio necesario para alcanzar la prosperidad de Venezuela.

«Esta es una Revolución de amor. Lo único que me importa eres tú, pueblo. Claro que vamos a ganar, pero no basta. Tenemos que lograr una gran victoria con 10 millones de votos, así empujaremos el cambio que esta patria necesita para alcanzar la prosperidad; #VotaPorMaduro», escribió el presidente venezolano en la red social Twitter.

Durante sus actos de campaña el jefe de Estado ratificó su compromiso con la defensa de las conquistas sociales alcanzadas por los venezolanos en los últimos 19 años, amenazadas a través de maniobras contra la estabilidad de la economía nacional, promovidas por sectores oligarcas con apoyo externo, según denunciaron las autoridades.

“Que alegre me siento de verlos desbordando las calles y las avenidas de Venezuela, me da mucha fuerza para las batallas que nos ha tocado enfrentar ¡Pueblo de Trujillo ustedes no pueden fallarle a la Patria, todos a votar este 20 de Mayo!” afirmó @NicolasMaduro pic.twitter.com/3DRNKynPeb

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 11 de mayo de 2018