Los Leñadores salen delante en play off de béisbol ante los Industriales

Las Tunas.- Los Leñadores cortaron con todo el ímpetu y sacaron del congelador el primer partido ante los Industriales al ganar nueve anotaciones por siete, un estadio Julio Antonio Mella abarrotado y que vivió un momento único en la historia del béisbol de la provincia de Las Tunas.

Una vez más los indetenibles tuneros le dieron vuelta a un marcador desfavorable y aprovecharon las deficiencias del pitcheo de relevo de los Leones para llevarse el primer partido.

No creyeron los tuneros en la historia de los Industriales porque ellos están escribiendo la suya.

El pitcher tunero Yoalkis Cruz inició el partido pero no tuvo su mejor salida y desde el mismo comienzo tuvo un juego con apuros, pero un tiro a tercera de Quiala le salvó la primera entrada. Ya en el segundo episodio le anotaron la primera carrera en las piernas de Juan Carlos Torriente e impulsada para Frank Camilo Morejón.

Los tuneros remontaron rápido por un doble de Yosvani Alarcón ante los envíos del abridor Freddy Asiel Álvarez y fly de sacrificio de Alexander Ayala.

En la tercera entrada los Industriales volvieorn a tomar el mando y marcaron otras dos anotaciones impulsadas por un hit del Juan Carlos Torriente.

Los verdirrojos que estaban inspirados fabricaron una per cápita en los innings tres y cuatro impulsadas por Ayala y Quiala.

Ya en la parte alta de la quinta Yoalkis se complicó y el mentor Pablo Civil llamó con bases llenas a su relevista de lujo Diego Granado, quien no pudo cumplir su misión al permitir cuatro anotaciones por un hit de Orlando Acebey y un doble de Morejón.

Salió del montículo Granado y subió a lanzar el joven prospecto camagüeyano Yosimar Cousin, quien sacó el out que faltaba y cerró la entrada.

Los más escépticos no creyeron en la remontada tunera y en las capacidades de este equipo de hacerle frente a las adversidades. El pitcher Álvarez siguió dominando, pero Las Tunas esperó su oportunidad y esta no tardó en llegar.

En la baja del séptimo episodio y en el muy bien llamado «inning de la suerte» ya Freddy no fue el mismo y regaló par de boletos a los dos primeros bateadores en turno. El director Víctor Mesa lo sacó y trajo al relevista José Pablo Cuesta, quien aceptó un triple de Quiala, el héroe de la noche mágica tunera y así el partido se puso con marcador de 7-5.



Después llegó Larduet para impulsar la sexta del encuentro con un hit y Jorge Yhonson, quien no había conectado indiscutibles le dio un doble al nuevo lanzador Eddy Abel García y una vez más el veterano Dánel Castro trajo la de la ventaja con otro tubey y por vez 26 puso a ganar a Las Tunas en la temporada beisbolera. De traer a Dánel para que pisara el home se encargó Ayala con un hit.

Con el juego nueve carreras por tres no podía venir otro a relevar que no fuera José Ángel García y este no defraudó al sacar los últimos seis outs del encuentro.

Los Leñadores le volvieron a sacar filo al hacha y desmelenaron a unos Leones que creyeron que tenían el partido en un bolsillo.

Sin dudas el mejor por los verdirrojos fue Andrés Quiala con sus tres carreras impulsadas y sus tiros al home para evitar las carreras de los azules que no pudieran subir al marcador. El capitalino que siempre ha jugado con Las Tunas demostró por qué Civil no quiso pedir un jardinero que lo sustituyera.

Quiala dijo a Tiempo21 sentirse muy motivado y preparado para los play-off.

«Yo me siento motivado y listo para apoyar al equipo y no es la primera vez que vivo situaciones como esta. Los Leñadores vamos a dar batalla y hoy queríamos ganar por nuestro público y por todos los que nos apoyan. Estoy preparado para batear o para fildear y para darlo todo en cada juego».

También se destacaron por los Leñadores, el camagüeyano Alexander Ayala con tres impulsadas y un hit, Larduet con dos indiscutibles y una traída para el plato, Yosvani Alarcón con un doble, un indiscutibley una anotada y su hermano Yordanis con un doblete al igual que Dánel y Yhonson y cada uno impulsó una carrera.

Yoalkis trabajó durante cuatro y dos tercios y aceptó seis carreras, ochos hits y ponchó a dos bateadores. Mientras Álvarez trabajó seis entradas y permitió cinco carreras, cinco hits, tres bases por bolas y dos ponches. Freddy una vez más tiene una buena salida ante Las Tunas, pero no puede ganar.

El partido lo ganó el joven Yosimar Cosín, lo perdió Eddy Abel García y se anotó punto por juego salvado José Ángel García.

Las Tunas marcó nueve carreras, conectó 10 hits y cometió un error, mientras que los Industriales anotaron siete carreas, ligaron 14 indiscutibles y no pifiaron.

El segundo partido se jugará este sábado a partir de las cuatro de la tarde y se enfrentarán el zurdo tunero Yudiel Rodríguez y el refuerzo pinareño Erlys Casanova.

En la otra semifinal, Granma, actual campeón nacional de la pelota cubana cumplió su objetivo de regresar a Bayamo con la serie igualada a un triunfo por bando, y aunque estuvieron a punto de dar nocao a Matanzas tuvieron que conformarse con una victoria por la mínima 12-11.

