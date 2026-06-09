Preparan capítulo provincial de la Jornada Cucalambeana

Las Tunas.- Del 28 de junio al 1 de julio próximo se desarrollará en la provincia la Jornada Cucalambeana, dedicada en esta ocasión al 197 cumpleaños de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), al centenario del natalicio de Fidel y a la inolvidable repentista Tomasita Quiala.

Dadas las complejidades que vive el país, que dificultan la logística del evento, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a directivos del sector cultural y personas vitales en la organización del jolgorio, decidieron esta vez concentrar la mayoría de las actividades en el Parque 26 de Julio, mientras otras propuestas se realizarán en diferentes instituciones de la ciudad.

Así, la popular área de La Feria acogerá acciones como el Catauro de la Décima, el Bohío Campesino, el concurso Justo Vega, la actividad infantil Alas de Colibrí y los juegos tradicionales, en tanto entidades al estilo de la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé y el museo provincial Mayor General Vicente García abrazarán espacios teóricos.

En el primer caso, al decir de Darlenis Urquiola, directora provincial de Cultura, se prevé un panel sobre la vida y obra de Tomasita Quiala, mientras la institución que lleva el nombre del León de Santa Rita recibirá el espacio teórico por antonomasia de la cita, con ponencias sobre identidad, perspectiva de género, papel de la mujer en sociedad y otros tópicos valiosos.

Según refiere la directiva, se mantienen –asimismo- los certámenes más importantes de la Fiesta Suprema del Campesinado Cubano, dígase Cucalambé (décima escrita), Canto Alrededor del Punto (glosas) y Justo Vega (improvisación), además de invitaciones esperadas como el Recital de Mujeres Decimistas.

La calle Cucalambé seguirá siendo punto de confluencia para el arte y tributo al mayor poeta bucólico del siglo XIX en Cuba y se pretende, además, llegar hasta algunas comunidades de la ciudad con el proyecto Zabaleando y otras iniciativas. Igualmente, se mantienen las acostumbradas galas, dedicadas –especialmente- a la elección de la Flor de Birama, nuestros infantes, El Cucalambé y Fidel.

Por otro lado, Urquiola informó que intencionan la presencia de artistas foráneos, sobre todo repentistas y tonadistas que han marcado la historia del Guateque Mayor. Así, aunque dadas las circunstancias que vivimos no estemos por esos días en El Cornito, como es tradición, Las Tunas seguirá defendiendo su evento supremo, en honor al autor de Rumores del Hórmigo y la cubanía, en general.

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