Artistas de C

Al conocerse la noticia del artero ataque con bombas y misiles por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos a lugares de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, miles de personas han mostrado su condena a tan vil agresión, y en Las Tunas, artistas que estuvieron en la sudamericana nación expresaron sus opiniones sobre el hecho.

La trovadora Iraida Williams expresó sentirse angustiada por este ataque de Estados Unidos a Venezuela. “Bueno, no sorprendida porque llevamos tiempo esperando que Trump se decidiera a hacer eso, porque ya lo había avisado, ¿no? Yo estuve en Venezuela en el 2010 como colaboradora de la cultura. Tengo muchos amigos allá.

“Realmente para mí fue muy doloroso ver las imágenes de las explosiones, de las bombas y los misiles en la población civil. Yo creo que eso es lo que más uno tiene ese dolor, de que poblaciones civiles hayan sido el objetivo fundamental y que vamos a saber cuántas muertes, cuántos heridos que han sido víctimas de este ataque.

“Yo de verdad que estoy muy afectada. Tengo muchas amistades que dejé por allá. Estoy tratando de localizarlas, de ver cómo están. Creo que esa es la mayor denuncia que hay que hacer en estos momentos”.

Por su parte el artista de la plástica y vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas dijo sentirse en estado de confusión. Siento un estado de ansiedad ante los hechos que se están produciendo contra Venezuela, no he dudado de ese clásico Caballo de Troya, ni de los traidores ni del engranaje de superpotencia que necesita demostrar el imperio norteamericano sobre todo.

“Esto no es bueno para nadie, la guerra número tres está por darse con con este ejercicio de fuerza atomizada por las cuatro esquinas con sede en la Casa blanca. Estuve de misión en el país hermano de Venezuela y siempre he dicho que es un país de gente valiente, orgullosa y profundamente retadora.

“Tiene hombres muy comprometidos ha sabido armar con categoría su ejército, lo digo claro aquí, no es fácil la pelea con los venezolanos. Estamos hablando de orgullo metido en la piel, orgullo de siglo, orgullo, orgullo grande, ya lo verá el mundo. Así que hay que estar avistado para discernir entre la realidad y las redes que siempre te ponen la cortina de humo para que tú no veas la realidad y no veas otra parte de la película, que vea la que ellos quieren ponerte para que te creas lo que no es así ponerte en confusión en primer plano.

“Lo importante creo yo ahora desde mi posición y es lo que siento es estar con la con las luces bien encendidas para visualizar de verdad cuál es la realidad que se está dando para no caer en la trampa esa ni enredarte en medio de una confusión porque ahora el bombardeo también es de información y de desinformación, lo digo con claridad así, de sentimiento profundo, es inaceptable eso que está pasando, es la ignominia clásica del gobierno de los Estados Unidos, y realmente lo que va pasar es que el mundo tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que hacer el juez, juicio, ahora mismo tiene que hacer juicio. de lo que está pasando allí, repito, Venezuela no es fácil ni será pan comido, nos toca entonces como cubanos y personas de paz estar al lado de nuestros hermanos por siempre, yo lo siento así, hermanos, por siempre, así que lo que hay que es estar pensando y comunicarnos emocionalmente, con esos grandes lugares donde estuvimos y compartimos haciendo nuestra misión de trabajo en apoyo ese país hermoso, solo digo que vivirá Venezuela, no que viva, que vivirá Venezuela, mi pueblo grande, bonito que lo llevo en las entrañas de mi alma.

Yunior Larrea, músico y director del grupo Contrapuntos, señala sentirse muy conmovido la noticia. “Recibí una llamada desde España en horas de la mañana temprano, amistades mías que estuvieron conmigo en el tiempo de Venezuela finales 2009 hasta el 2012, muy preocupadas por las noticias.

“Me desperté rápido, empecé a buscar la fuente, fuentes que dieran información real, hasta que puse Telesur y vi la provocación del ataque de EEUU al pueblo venezolano. Muy triste noticia, muy conmovido, como si uno estuviera atado sin poder desde aquí hacer nada, simplemente apoyar amistades y artistas que uno dejó allá, muy talentosos y muy buenos, buenas personas, excelentes, excelentes seres humanos, dándonos nuestro apoyo desde aquí incondicional a esos amigos al pueblo venezolano.

“Hubo ataques muy cerca de donde yo vivía, muy cerca, por ejemplo Fuerte Tiuna, el mercado Coche, a dos cuadras de donde vivíamos y ha sido extremadamente muy triste este hecho, el ataque a uno de los cuarteles La Piedrita, donde se encuentra el cuartel donde se encuentra los restos de Chávez, ataque a La Guaira en Aragua, en Fuerte Tiuna, es decir que no es juego, pero detrás de esto sabemos lo que hay, la riqueza que tiene Venezuela en cuanto a la riqueza petrolera, entre otras que tiene, sabemos lo que persigue este ser indeseable de Trump y todo su camarilla, adueñarse de las riquezas naturales de ese hermano país”.

El sentir de estos tres miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas y en toda la nación es el de miles de personas de buena voluntad no solo en Cuba, sino en el mundo. Es la mirada triste y a la vez firme ante un hecho que no quedará impune en la historia de la humanidad.

