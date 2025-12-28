28 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Mantiene Jobabo situación epidemiológica compleja

28 de Dic de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   66

La situación epidemiológica en Jobabo con relación a la última semana ha experimentado una disminución de los cuadros febriles pero se mantiene la confirmación a través de las pruebas que definen las sospechas de casos de dengue.

Según el Especialista en Higiene y Epidemiología, Fernando Hernández Fonseca, en lo que va del 2025 se han atendido 1mil 84 pacientes en la consulta de síndrome febril indeterminado. De estos, 250 fueron estudiados y 102 resultaron reactivos a la prueba de inmunoglobulina (IGM), lo que representa un 40 por ciento del total.

Las atenciones por síndrome febril en comparación a la semana precedente disminuyeron con 44 casos. Los escenarios más complejos con la circulación de las dos arbovirosis que hoy nos afectan: dengue y chikungunya, se concentran en Las Argentinas, Los Solares, Batey I y II, y el seis.

Hernández Fonseca destacó que, las pesquisas aún son insuficientes, aunque en esta semana se experimentó un ligero aumento y esto propició que salga a la luz mayor número de afectados para cortar a tiempo cualquier posible cadena de transmisión.

El especialista hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y mantener medidas preventivas. “Es vital eliminar criaderos y acudir al médico ante síntomas como fiebre intensa, malestar general o cefalea“, recalcó.

En cuanto al mosquito transmisor nos encontramos en el último mes del año, en el, se han detectado 7 nuevos focos del Aedes Aegypti en el municipio de Jobabo, elevando el acumulado anual a 254. Esta situación mantiene en tensión a las autoridades sanitarias, dado el peligro que representa este vector, transmisor de enfermedades letales como el dengue.

Los repartos con mayor riesgo, según informaron directivos del departamento de Vectores, son, el Pueblo, Los Solares y Las Argentinas donde se concentra la mayor focalidad.

Entre los principales depósitos donde se han localizado los focos figuran tanques bajos, cisternas y pozos, lugares propicios para la proliferación del mosquito. Ante esto, las acciones se han intensificado en las manzanas de alto riesgo, con verificaciones casa por casa y labores de prevención para evitar la propagación de arbovirosis.

Además, se realiza el tratamiento adulticida y charlas educativas en los repartos más afectados, con el objetivo de elevar la percepción de riesgo en la población. Las autoridades insisten en la necesidad de eliminar posibles criaderos, y se enfatiza en la responsabilidad individual y colectiva, promoviendo el autofocal familiar y laboral para eliminar depósitos de agua que puedan convertirse en criaderos.

(Tomado de Radio Cabaniguán)

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: casos de dengue - Chikungunya - situación epidemiológica en Jobabo

Últimas noticias

Campeones tuneros reciben el homenaje del 2025

El municipio de Las Tunas celebró su gala anual de premiaciones deportivas correspondiente al 2025, en la que se reconoció el esfuerzo y los resultados de los atletas, entrenadores y profesores más destacados del año. La ceremonia se convirtió en un homenaje al talento tunero y a la pasión por el deporte que caracteriza a la provincia. 

Anuncian a los mejores futbolistas de Las Tunas en 2025

La Comisión Provincial de Fútbol de Las Tunas dio a conocer la relación de los atletas más destacados del año 2025, en reconocimiento al esfuerzo y la calidad de quienes han brillado en los terrenos de la provincia y del país.

Las Tunas reconoce a sus principales figuras del deporte en 2025

Las Tunas celebró en diciembre de 2025 su tradicional gala de premiación deportiva, un evento que reunió a atletas, entrenadores y activistas para reconocer a las principales figuras del año. El homenaje estuvo marcado por el entusiasmo y el orgullo de una provincia que tiene excelentes representantes en el ámbito deportivo nacional. 

Mejora entrega de agua a la ciudad de Las Tunas

Con la rehabilitación del primer módulo de la planta se incrementa en 125 litros por segundo la entrega de agua desde la fuente El Rincón a la ciudad de Las Tunas suministrando ahora 275 litros de los 500 de capacidad.

Más leido

Otras Noticias

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *