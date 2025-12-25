Las Tunas sigue en deudas con la recogida de desechos sólidos

Concluye el 2025 y la ciudad de Las Tunas sigue en deudas con la higienización de su entorno. La crisis en la recogida de basuras se acentúa cada vez más en los barrios y repartos, sin que se vislumbre una solución al respecto.

¿Qué sigue pasando con la higienización de la ciudad de Las Tunas?

En muchas calles de la ciudad de Las Tunas, capital de la provincia de igual nombre, los microvertederos se erigen por semanas. No importa si son calles céntricas o de barrios más alejadas del corazón de la urbe. También es común que las personas echen basura sobre otros desechos y no siempre responde a indisciplinas sociales, porque ¿dónde echar los desechos si los depósitos están desbordados por mucho?

