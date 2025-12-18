Jake mate para el Zonal Oriental de Ajedrez en Las Tunas

Del 12 al 18 de diciembre de 2025, Las Tunas fue epicentro del talento ajedrecístico del oriente cubano al acoger el Zonal Oriental Absoluto y Femenino de Ajedrez, evento que definió los últimos boletos hacia la Final del Campeonato Nacional de Cuba 2026.

La Universidad de Las Tunas, campus Lenin, se transformó en un verdadero coliseo intelectual, donde cada partida fue un pulso de estrategia y resistencia. El certamen no solo reunió a los mejores exponentes de la región, sino que también consolidó a la provincia como referente organizativo y competitivo en el panorama nacional.

Los protagonistas del evento fueron el tunero MF Alfredo Aguilera Rodríguez con un juego sólido y preciso para así coronarse líder absoluto y reafirmando la fuerza en el tablero. Por el apartado femenino la santiaguera MF Leannet Mariah Bosch fue muy dominante asegurando su clasificación y dejando huella como una de las figuras más prometedoras del país.