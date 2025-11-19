Portada » Noticias » Fotorreportajes » Las Tunas celebró a ritmo de festival deportivo por el Día de la Cultura Física y el Deporte

Las Tunas.- En saludo al aniversario 40 de la proclamación del Día de la Cultura Física y el Deporte, la provincia de Las Tunas se convirtió en sede de una jornada festiva, inclusiva y profundamente significativa, donde el movimiento deportivo cubano se expresó en toda su diversidad.

Durante el evento, niños, jóvenes y adultos participaron activamente en una amplia gama de actividades físicas y recreativas que reflejaron el compromiso del territorio con la formación integral, la salud y los valores del deporte. Las calles, parques y espacios públicos se transformaron en escenarios de celebración, aprendizaje y competencia.

Las Tunas celebró el deporte como parte de nuestra cultura, como herramienta de salud, educación y unión. Y lo hizo con entusiasmo, compromiso y mucho corazón.

