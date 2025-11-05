5 de Nov de 2025

Aaron Marrero buscará brillar hoy en Chile 2025

5 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Este miércoles, justo al filo de la 1:10 p.m., el paratleta tunero Aaron Marrero, clasificado en la categoría T46, tomará la pista para disputar los 400 metros planos en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Marrero será el único representante cubano en esta distancia, y también en el único evento en el que verá acción durante la cita continental. Aunque inicialmente se contemplaba su participación en los 800 y 1500 metros, estas pruebas fueron canceladas debido a la ausencia de paratletas inscritos por otras naciones.

La competencia de los 400 metros planos se perfila como una oportunidad clave para el joven paradeportista, quien ha demostrado constancia y disciplina en su preparación.

El evento se desarrollará en el Estadio Nacional de Santiago, sede principal de los Juegos, y se espera que Marrero deje en alto el nombre de Cuba con una actuación destacada.

