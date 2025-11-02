Continúan las labores de protección hacia pobladores de Río Cauto 

Las Tunas.- Mientras en varias comunidades del municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, continuaban la tarde de este domingo las operaciones de rescate y salvamento, en la provincia de Las Tunas ya se habían protegido dos mil 427 personas y se espera la llegada de otra cantidad considerable de lugareños.

De ese total, dos mil 38 se encuentran en centros estudiantiles de los municipios de Jobabo, Colombia y el cabecera; el resto decidió resguardarse en casas de familiares y amigos de esta y otras provincias cercanas, informó Juana Yamilka Viñals Suárez, jefa de la Comisión de Protección del Consejo de Defensa Provincial.

Después de un operativo, que se extendió durante toda la jornada de sábado, sobre las dos de la madrugada de este domingo fueron recibidos pobladores de la comunidad de Guamo en la escuela pedagógica Rita Longa del municipio cabecera, institución que, junto a otras, se encuentra lista para seguir recibiendo familias granmenses.

Las muestras de cariño y solidaridad de los tuneros con estos hermanos no se han hecho esperar, hasta cada uno de los centros de protección llegan cederistas, trabajadores, federadas, actores económicos privados y denominaciones religiosas con ayudas de todo tipo. De igual manera el sector de la Cultura lleva brigadas artísticas para hacer lo que mejor saben: enriquecer el alma y la espiritualidad.

Desgarradores son los testimonios de lo vivido; de horrible los calificó el director provincial de Cultura en Granma, Yordan Roberto León Rodríguez, quien representa al Consejo de Defensa de esa provincia al frente de las tareas con los protegidos.

«Lo perdimos todo, fue un golpe de agua para el cual no estábamos preparados; allá quedan aún cientos de personas esperando por ser socorridas». Así relató uno de estos pobladores, quien con voz entrecortada y lágrimas en los ojos dijo no encontrar palabras para agradecer a las autoridades de Las Tunas y a su pueblo por todo lo que están haciendo por ellos.

/lrc/

