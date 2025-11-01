Portada » Noticias » Historia » La tercera toma de Las Tunas también fue una victoria en el plano mediático

Tal vez pueda parecer que lo de guerra no convencional, es decir los métodos solapados que hoy ponen en práctica las actuales potencias para derrocar gobiernos que no se avienen con sus políticas es nuevo, pero no es así y eso esta más que demostrado, Cuba es víctima de ello hace más de un siglo.

Junto a su maquinaria de guerra Weyler empleó una feroz campaña comunicacional en su política pacificadora con dos objetivos, uno silenciar el empuje y las victorias de los mambises y por otro lado para que el mundo no conociera su política de reconcentración, entendido esto último como uno de los más grandes genocidios endel siglo XIX.

Quien fuera comandante voluntario durante la guerra grande de 1868 a su regreso a España encumbró su notoriedad durante la contienda de Filipinas lauro que le valió para encabezar su ejército en la principal provincia de ultramar y sostén económico de una potencia en declive.

Ante el empuje de las fuerzas insurrectss cuando trascurria el segundo año de la conocida como guerra necesaria, la metrópolis española decidió poner al frente de su maltrecha tropa en la isla a uno de sus más svesados y experimentados generales Valeriano Weyler y Nicolau.

Victoria de Las Tunas se erigía como el principal bastión del enemigo, pese a que la mayoría de su población había huido a la manigua era una plaza bien fortificada y equipada con el más moderno de los armamentos, hasta aquí desplegó sus tropas Calixto García, tres días duro el asedió, fue un combate con todo el acento de la palabra, el Ayacucho de Cuba para muchos entendidos.

Los triunfos mambises eran silenciados internacionalmente, miles de campesinos, las mujeres, niños y ancianos que se quedaban en la retaguardia eran reconcentrados en pueblos y ciudades y cientos morían de desnutrición y otras enfermedades causadas por aquel genocidio, solo había uno manera de que el mundo conociera la verdad , dar la estocada final y con ello desprestigiar al famoso general peninsular.

Tras la caída en combate de Antonio Maceo nadie más indicado para asumir el puesto que el experimentado Mayor General holguinero Calixto García íñiguez quien al igual que ya lo había hecho como máximo jefe en esta región en la primera gesta emprende lo que se puede considerar nueva cruzada oriental.

A diferencia de las dos primeras contiendas emancipadoras en esta la guerra había prendido en toda Cuba, la muerte del Lugar Teniente y Antonio Maceo luego de su histórica invasión a occidente no detuvo ni amilano el empuje Mambi, al contrario lo acrecentó.

[ La tercera toma de Las Tunas escenificada entre el 27 y 29 de agosto de 1897 fue también una victoria en el orden mediático y quizas el primer exito de la guerra no convencional que enfrenta este pueblo hace más de un siglo.

Con la tercera toma de Las Tunas se acabó el silencio, Weyler y su tropa fueron desprestigiados, a partir de entonces la prensa estadounidense fundamentalmente supo la verdad y con ella el mundo. Casi un año más duro la guerra y bien conocido conocido es lo que pasó a partir de entonces hasta que el naciente imperialismo norteamericano arrebatará la victoria e impidiera al propio Calixto García entrar triunfar con su tropa en Santiago de Cuba .

