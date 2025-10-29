La solidaridad de los tuneros se hace evidente ante la llegada del Huracán Melissa

Las Tunas.- Una brigada de linieros de la empresa de telecomunicaciones, Etecsa en Las Tunas, se encuentra municipio de Baracoa, en Guantánamo para acometer las acciones de reparación en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Yovanis Montejo Mendoza, Jefe de Grupo Red de Acceso, quien encabeza la brigada, reafirmó el compromiso de estos hombres ante una misión que requiere de todo su esfuerzo, consagración y altruismo y señaló que «lo primero que se hizo fue el levantamiento de los compañeros que podían asumir la tarea, teniendo en cuenta la experiencia que ya tenemos en este tipo de tareas.

«La idea de adelantarnos es que en cuanto pase el evento meteorológico iniciar nosotros de manera inmediata, la recuperación, que en un principio se basa en diagnosticar las condiciones en que quedó la red desde el punto de vista de afectaciones y rápidamente nos subordinamos a la dirección de la provincia donde nos indican las prioridades y en base a eso trabajamos.

Montejo Mendoza precisó además que «en esta ocasión la situación es muy compleja desde el punto de vista de los recursos donde se pondrá en función la creatividad y todo lo que tiene que ver con el aporte que puedan hacer los trabajadores para buscar soluciones a los problemas que se puedan presentar en el camino.

«En este trabajo de recuperación es importante la unidad y confraternización con otros equipos de trabajo y tiene que ser así porque es una labor de mucho riesgo por la presencia de cables eléctricos en el suelo, lugares que no tienen el saneamiento que se requiere, y siempre cumpliendo las medidas de higiene y salud del trabajo, nos ayudamos entre todos, ante cualquier situación que presente algún compañero tratamos de ayudarlo y resolverlo y de eso soy el máximo responsable», dijo Yovanis.

Antes de partir Yovanis Montejo Mendoza destacó el papel de la familia que «es vital, pues todos dejamos familiares detrás que se quedan con muchas dificultades y por eso tienen nuestro agradecimiento pero hay que cumplir la tarea que se nos asignó y sabemos que contamos con el apoyo de la dirección ante cualquier situación que se presente».

